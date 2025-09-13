‘Caos’ en la TF-5 por un accidente: piden precaución

Un accidente de tráfico ha provocado el ‘caos’ en la autopista del norte de Tenerife (TF-5) a mediodía de este sábado, tal y como muestran las imágenes de las cámaras del Cabildo insular.
El siniestro ha tenido lugar sentido Santa Cruz de Tenerife, a la altura del término municipal de Tacoronte, según informa el 112 que, de momento, no ha precisado si hay heridos.
No obstante, los recursos de emergencia intervienen en el lugar.
Desde el 112 piden a los conductores que extremen la precaución en esta vía ante las importantes retenciones que se están produciendo.