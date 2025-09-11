Alarma por el incendio de un vehículo en plena TF-5

Recursos de emergencia intervienen en estos momentos en el incendio de un vehículo en la autopista del norte de Tenerife (TF-5), según informa el 112.
El incidente ha tenido lugar a la altura del término municipal de Tacoronte, sentido Santa Cruz de Tenerife.
El 112 confirma que no ha habido heridos.
Cómo actuar en el incendio de un vehículo
Según la DGT, si algo así ocurre es fundamental detenerse en un lugar seguro, alejado del fuego y preferiblemente en dirección opuesta al viento, señalizando bien con luces de emergencia.
Una vez detenido el vehículo, se deben encender las luces de emergencia para alertar a los otros conductores de nuestra posición.
El humo hará que haya poca visibilidad, por ello, si todavía es necesario circular algún metro, es recomendable reducir la velocidad y mantener las distancias para evitar cualquier choque.
Si es inevitable abandonar el vehículo, hay que cubrir toda la piel del cuerpo y las vías respiratorias y alejarse del fuego.