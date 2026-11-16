Pedro Ripol: “El peligro en el mar te pone la boca seca como un estropajo”

Dice Pedro Ripol Sampol (Barcelona, 1969) en su libro que “en el Atlántico, a remo, se navega bajo un sol de fuego o en medio de tormentas tropicales, con vientos huracanados, junto a espectaculares ballenas, piratas imaginarios, difíciles rescates, mágica luz líquida, noches pintadas por cientos de estrellas fugaces, momentos de sufrimiento, miedo y agotamiento, que se alinean con otros de optimismo, placer y espiritualidad”. Lo cierto es que este hombre que tengo delante, abogado por la Universidad de Barcelona, que estudió en Tenerife y en los Estados Unidos, cruzó el Atlántico a remo, desde el Sur de Tenerife a Barbados, con su amigo Pancho Korff, los dos bomberos voluntarios de Adeje. Tras 61 días remando, a veces arrastrados violentamente por el mar, llegaron a Barbados el día 7 de diciembre de 2001. Se van a cumplir 25 años de aquella gesta, que casi pasó desapercibida y que en unos días se va a celebrar como corresponde. Pedro es un buen comunicador y contó su experiencia en un libro, lleno de realismo, no exento de humor: “Ya sabía yo que en avión era más fácil: cruzando el Atlántico a remo”. Pedro ejerce como abogado en el Sur de Tenerife y me lo ha contado casi todo. Por cierto, cuando le pregunto si alguna vez se pelearon, él y su compañero, en medio del mar, sin poder ponerse de pie en una embarcación estanca adquirida para la ocasión, Pedro me dice: “Sí, tuvimos un par de minutos de discusión en casi 62 días”. Increíble. Por cierto, remaron 2.835 millas (5.250 kilómetros) sin ningún apoyo externo.
-¿Por qué te metiste en aquella aventura?
“Pues de una manera insólita. Fui a una feria de muebles y terminé embarcado en un proyecto para cruzar el Atlántico. Era en mayo de 1999”.
-¿Y qué tiene que ver una feria de muebles con la aventura?
“Me quedé mirando la foto de una barca en medio del océano y una inglesa, Ann Goulden, me preguntó si quería cruzarlo a remo. Respondí que sí, pero yo nunca había remado. Ann buscaba formar un equipo español y vincularlo a una asociación, San Lázaro-Amor a los Niños, que atendía a personas con parálisis cerebral. Éramos gente solidaria. Y después hubo que convertir aquel impulso en un proyecto serio: buscar apoyos, preparar, la embarcación y entrenar el cuerpo y la cabeza. Pancho y yo teníamos que aprender a vivir y a resolver problemas, juntos, en un espacio diminuto”.
-¿Lo volverías a intentar, 25 años después?
“No, o quizá sí, pero por alguna causa muy noble. Fue durísimo, Andrés”.
-Sólo unos pocos lo han logrado.
“Mira, la vida es demasiado larga como para no hacerlo una vez y demasiado corta para repetirlo. La ilusión por la aventura sigue ahí, pero una decisión de este tipo merece mucho respeto. Hoy no respondería con la misma ligereza que cuando vi aquella fotografía. Pero ahora me interesa trasmitir lo que aprendimos y la llegada a Barbados no agotó el sentido de aquella aventura”.
-No puedo creer que en un viaje de dos meses sólo tuviste con tu compañero, Pancho Korff, dos minutos de discusión. ¿De verdad?
“En el libro cuento cómo pasaron un par de minutos de tensión, si es que llegaron a los dos minutos. Y es algo de lo que los dos podemos sentirnos orgullosos. Estábamos permanentemente mojados, doloridos, pero nos ayudaron mucho los consejos del sicólogo Luis Díez Vilela. Si algo nos molestaba debíamos decirlo antes de que creciera el resentimiento. Y, ante un peligro, debíamos afrontar juntos la opción más prudente. Porque dependíamos el uno del otro para regresar vivos”.
-Vivieron situaciones realmente peligrosas, ¿no es cierto?
“Tuvimos un susto enorme cuando Pancho, que se había separado de la barca en una colchoneta, para grabarla, la corriente empezó a alejarlo. Cuando conseguí recogerlo, él me reprochó lo ocurrido y le pedí perdón. El mar nos estaba recordando que un descuido resulta fatal y que cuidar la convivencia era tan necesario como cuidar la embarcación”.
-¿Es difícil recordar aquellas vivencias, tantos años después?
“Casi todas están plasmadas en el libro: el Teide, despidiéndonos a lo lejos, las noches de luna tan claras que se podía leer sin encender una luz, la música clásica sonando mientras remábamos de madrugada, el encuentro con una familia de cachalotes, la noche de tormenta de las Leónidas y otra noche en la que vimos miles de estrellas fugaces producidas por el polvo cósmico que dejó el cometa Temple Tuttel, que pasa cada 33 años por la Tierra”.
-Joder, Pedro, se me ponen los pelos de punta.
“Otra vez, vimos la luz líquida, cientos de miles de partículas luminiscentes (plancton) que iluminaban la embarcación a cada palada. Me recordaba a Julio Verne, en su obra 20.000 leguas de viaje submarino. O haber podido ayudar a otros amigos remeros que se habían quedado sin comida a mitad del Atlántico”.
-Es muy bonito lo que cuentas.
“Mira, en el mar hay placeres inmensos: unas tostadas con membrillo, un plato caliente cuando estábamos empapados, los mensajes de quienes nos seguían desde tierra, los abrazos de la gente al llegar a Barbados, caminar a la llegada más de dos metros seguidos sin tener que sujetarte. Y aprender lo que puede llegar a valer el descanso, la amistad y el calor humano”.
-¿Por qué dices que sentiste la muerte en la boca cuando un huracán los llevó en volandas ¡a 18 nudos!?
“Bueno, fue al surfear algunas olas cuando cogimos esa velocidad. Pasamos de los dos nudos habituales a 18 en un instante. Fue la cola del huracán Olga, que nos castigó con días de lluvia, frío, viento contrario y un retroceso de más de sesenta millas. Cuando una ola rompía con fuerza lo decisivo era evitar ponernos de costado. Sólo pensábamos en cómo íbamos a salir de aquello. Se me secaba la boca, sentía el sudor frío y me preguntaba qué hacíamos allí, jugándonos la vida. No es una imagen literaria para adornar la aventura y tampoco era estar en la cresta de la ola, sino en la cresta de la muerte”.
-¿Qué se siente ante eso, miedo, terror, soledad?
“La sensación que tuve en las pocas ocasiones que pensé que no saldríamos con vida era la de mi boca muy seca, como un estropajo, el corazón latiendo muy fuerte y un sudor frío que te recorre el cuerpo. Pero el miedo te mantiene atento y te obliga a actuar con prudencia. Luego hay otras circunstancias, dormir a ratos, remar con las manos doloridas, soportar la humedad, el pánico a retroceder. Llegué a sentirme como un niño abandonado a su suerte. Pero a veces basta con que cambie el viento para encontrar unas fuerzas que parecían agitadas y volver a remar, incluso cantando”.
(Hablamos de muchas cosas Pedro Ripol y yo en Los Limoneros. De su estancia en la India, aprendiendo homeopatía y naturopatía. De sus conversaciones con la cadena SER desde alta mar. De que burlaron al mar, que no los pudo sepultar. “El mar se portó muy bien con nosotros, en realidad”, me dice Pedro, emocionado, cuando recuerda su ya lejana aventura. De que su compañero Pancho bajó 25 kilos en el entrenamiento anterior y en la travesía y Pedro sólo dos kilos. Y de que fueron los dos primeros tripulantes de una barquita española de remos que llegaron a América, Pedro Ripol y su amigo chileno-alemán, Pancho Korff. Y de los actos que van a celebrarse en estos días próximos para conmemorar el 25 aniversario de aquella hazaña).
-¿Por qué dices que el mar se portó bien?
“Pues porque muchos no lo cuentan”.
-Eso está claro.
“Al mar, respeto. Siempre que salgo a navegar me imagino que el barco se puede hundir, Por eso voy con plan B y plan C. Y ese mar nos regaló momentos extraordinarios. Pudimos pescar, contemplar animales en libertad y vivir noches de una inmensa serenidad. Regresamos vivos y con motivos para sentir agradecimiento: al doctor Antonio Bermudo, al entrenador Javier Hernández, a mi querido amigo Randy Mendiguchía, a la cerveza Dorada, al Cabildo de Tenerife, a Ricardo Melchior, a los ayuntamientos de Adeje y de Santa Cruz. Y no quiero olvidarme del actual rey de España, don Felipe VI, que generosamente aceptó el patrocinio honorífico del primer equipo de habla hispana en remar todo un océano”.
-¿Cómo van a celebrar el 25 aniversario de aquella gesta?
“Gracias a Hovima Hoteles y a Tenerife Top Training Residence podremos realizar muchos de los actos programados. El 4 de diciembre proyectaremos un documental del viaje y una charla de Pancho y mía. El día 25 celebraremos la cena del 25 aniversario. Permíteme que diga que los que deseen asistir deben llamar a Oualid (642 749 835) o en el correo info@atlanticoaremo.com. También repartiremos camisetas y algunas reproducciones del navío usado hace 25 años, muy bonitas. Naturalmente tú tendrás una”.
-Muchas gracias. Pero hay una parte educativa de la conmemoración que me parece interesante.
“Es cierto. Me hace especial ilusión la parte educativa, que llamamos 25 años, 25 colegios, 2.500 jóvenes. Se trata de llevar nuestra historia a los centros y acercarla a los niños mediante un cómic. Me gustaría que chicos y grandes comprendieran cuánto trabajo, preparación y ayuda de otras personas hay detrás de una aventura de este tipo. Es una historia de equipo, de superación de motivación. Tenerife fue nuestro punto de partida y queremos devolverle algo de lo que nos dio. Si esta conmemoración ayuda a un joven a descubrir una ilusión y empezar a trabajar para hacerla posible habrá merecido la pena”.
-Bueno, Pedro, ¿me vas a decir qué es el mar para ti?
“Pues es como un miembro más de mi familia”.
-Lo entiendo.
“Mis antepasados de la familia Millet eran navegantes de El Masnou. Cruzaron varias veces el Cabo de Hornos”.
-La madre de todas las batallas marineras ese dichoso cabo.
“Mis padres nos transmitieron esa relación con el mar, desde pequeños. En el mar yo encuentro libertad y alegría, pero también la medida de mi fragilidad. El mar me ha hecho sentir muy pequeño y, a la vez, un ser intensamente vivo”.
-¿Por qué?
“Pues porque en él aprendí a valorar mejor a las personas que me esperan en tierra”.
-Eso es muy tierno, amigo.
“Cuando pienso en el Atlántico pienso tanto en el horizonte como en los abrazos del regreso. El azul del mar me hace meditar y cuando voy a la montaña, menos a menudo, su verde me impresiona. Y en el Sur se ven los colores marrones de la tierra seca y del azul del cielo y del mar”.
(Aquella barca estanca les costó 300.000 pesetas. Pedro la recuperó y la tiene a buen recaudo, restaurada. Tiene que acabar en algún museo de Tenerife. “Era insumergible”, me dice, “pero el Titanic también y mira lo que ocurrió”. Navegaban a 2 nudos, 4 kilómetros por hora, pero un huracán los puso a 18. Es una cosa de otro mundo. El libro de Pedro Ripol, arriba citado, parece escrito por el mismísimo Julio Verne. Y ahora se cumplen 25 años de una hazaña, que en su día pasó casi desapercibida. Y no es justo que eso suceda).