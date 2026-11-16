El Gobierno carga contra el PP por pedir la Armada en Canarias: “Deriva racista y xenófoba”

El Gobierno de España ha criticado este lunes, 16 de noviembre, la propuesta del Partido Popular de desplegar la Armada para frenar la llegada de cayucos a Canarias, especialmente a El Hierro. Los ministros Elma Saiz y Arcadi España han cuestionado la iniciativa del candidato popular Xavier García Albiol y han acusado al PP de aproximarse a los planteamientos de la extrema derecha en materia migratoria.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha calificado la propuesta como parte de una “deriva racista y xenófoba”, mientras que el titular de Hacienda, Arcadi España, considera que evidencia una “fusión ideológica” entre el Partido Popular y la extrema derecha.
Ambas declaraciones se producen después de que García Albiol, candidato del PP al Congreso por Barcelona, reclamara el domingo la intervención de la Armada en aguas próximas a Canarias para controlar la supuesta actividad de embarcaciones que, según sostiene, trasladan cayucos hacia el Archipiélago.
Elma Saiz pregunta al PP qué pretende hacer con la Armada
Durante una visita a las localidades navarras de Sesma y Mendavia, Elma Saiz ha cuestionado directamente las intenciones del Partido Popular al reclamar la intervención de las Fuerzas Armadas en la ruta migratoria canaria.
“¿Qué intervención quiere que haga la Armada?”, ha preguntado la ministra, que ha recordado que el secretario general del PP, Miguel Tellado, ya planteó una medida similar hace más de un año.
Según Saiz, aquella propuesta provocó que representantes de la Armada recordaran el carácter humanitario de las operaciones que desarrollan en el mar.
La ministra ha endurecido sus críticas al relacionar las declaraciones de García Albiol con la posición del PP sobre la inmigración.
“¿Qué es lo que quiere el señor Albiol cuando está pidiendo la intervención de la Armada si no es un ejercicio más de esa deriva ultra, esa deriva racista y xenófoba que está teniendo el Partido Popular en materia migratoria?”, ha manifestado.
Arcadi España acusa al PP de acercarse a la extrema derecha
En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una comparecencia ante los medios en Valencia, después de reunirse con Carlos San Juan, impulsor de la campaña Soy mayor, no idiota.
El dirigente socialista ha mostrado su preocupación por las declaraciones de García Albiol y ha considerado que la petición de desplegar la Armada refleja un acercamiento ideológico del PP a posiciones de extrema derecha.
“Quizás la extrema derecha suele decir esas cosas, pero que lo digan líderes del PP es una muestra de esa fusión que han hecho ideológica”, ha afirmado.
España también ha defendido la labor de rescate que desempeñan los efectivos militares en el mar y ha apelado a la solidaridad de todas las comunidades autónomas para afrontar la situación migratoria de El Hierro.
El ministro ha recordado que la Isla lleva años recibiendo embarcaciones con personas procedentes de países africanos y ha insistido en la necesidad de una respuesta conjunta del Estado.
El PP reclama controlar los supuestos barcos nodriza
La controversia comenzó después de que Xavier García Albiol reclamara el domingo que la Armada actuara en la zona marítima próxima a El Hierro para impedir la actividad de lo que denominó “barcos nodriza”.
El candidato popular sostiene que estas embarcaciones están relacionadas con redes dedicadas al tráfico de personas y que facilitan la llegada de cayucos a Canarias.
Albiol también criticó la política migratoria del Ejecutivo central y advirtió de las consecuencias que, a su juicio, puede tener la continuidad de las llegadas.
Sin embargo, la existencia de barcos nodriza que remolquen cayucos hasta las proximidades de Canarias no ha sido acreditada en las informaciones consultadas.
El Gobierno defiende una respuesta humanitaria y más recursos para El Hierro
Frente a la propuesta del Partido Popular, Elma Saiz ha defendido las medidas adoptadas por el Ejecutivo para atender el incremento de llegadas.
La ministra ha recordado la aprobación de una declaración de emergencia dotada con más de 15 millones de euros, destinada a reforzar la atención ante la situación migratoria.
También ha defendido el sistema de acogida humanitaria, que, según ha señalado, debe responder a las necesidades de las personas llegadas desde el respeto a la legalidad.
Por su parte, Arcadi España ha recordado que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, visitó este domingo El Hierro para reunirse con representantes institucionales y vecinos de la Isla.
El titular de Hacienda ha insistido en que el Gobierno central mantendrá su respaldo a El Hierro y ha reclamado la implicación del conjunto de las comunidades autónomas.
La situación migratoria de la Isla continúa centrando el debate político nacional, tanto por el aumento de las llegadas como por las diferencias entre el Gobierno y el PP sobre las medidas que deben adoptarse.