Accidente grave en Tenerife: un coche colisiona con otro aparcado y golpea a una mujer

Accidente grave en Tenerife el ocurrido poco antes de las 15.00 horas de hoy. Un vehículo que circulaba por la calle San Diego, en el municipio de La Matanza de Acentejo, colisionó con otro que se encontraba aparcado, golpeando, e hiriendo de gravedad, a una mujer que se encontraba en la calle.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibía varias llamadas alertando de la colisión de un coche contra un vehículo parado y el este segundo, por inercia atropelló a una mujer que requería asistencia sanitaria, en la citada vía.
El 1 1 2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. El personal sanitario del SUC desplazado en dos ambulancias atendió a la afectada y, tras estabilizarla, la trasladó al citado centro hospitalario. La mujer, de 26 años, presentaba varios traumatismos de carácter grave debido al accidente.