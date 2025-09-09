Aparatoso accidente en Santa Cruz de Tenerife: varios coches destrozados

Un aparatoso accidente de tráfico ocurrido en la noche de este lunes en el barrio de La Gallega, en Santa Cruz de Tenerife, ha dejado varios heridos y daños materiales.
El siniestro se produjo en la intersección de la calle Volcán de las Arenas con la calle La Brega, donde dos vehículos colisionaron y, tras el impacto, terminaron golpeando a su vez a otros coches estacionados y a varios contenedores de basura, que quedaron destrozados en la vía.
El suceso generó un gran susto entre los vecinos de la zona, que salieron a la calle al escuchar el estruendo del choque.
Los ocupantes de los coches implicados resultaron heridos de carácter leve. Uno de ellos tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de La Candelaria para recibir asistencia médica.
Imágenes difundidas del accidente muestran el alcance de los daños ocasionados tanto en los vehículos como en el mobiliario urbano.
