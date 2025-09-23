Accidente múltiple en la TF-5: tres personas son atendidas

Una colisión en cadena ocurrida a primera hora de este martes en la autopista del norte (TF-5), a la altura de La Matanza, en sentido hacia Santa Cruz de Tenerife, ha dejado como consecuencia un total de tres mujeres atendidas por los servicios de emergencia.
Estas tres mujeres han sido evacuadas a centros sanitarios con lesiones de carácter leve, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El accidente obligó a activar un amplio dispositivo compuesto por ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos de la Guardia Civil y personal de Carreteras del Cabildo.