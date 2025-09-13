Aithiara está de vuelta

La futbolista canterana del Costa Adeje Tenerife, Aithiara Carballo, tras su paso en categorías formativas por la UD Orotava, UD Sauzal, CD Laguna, y debutar con el filial de la UD Tenerife en la temporada 2015/16, tuvo que emigrar, ocho temporadas después, a la península en busca de minutos y continuar con su formación en equipos de Primera Federación como el AEM Lleida, demostrando en tierras catalanas una entrega, calidad y solidez que la llevó a disputar el playoff de ascenso a Liga F, y en el Alhama El Pozo, donde logró el ascenso con el equipo murciano a la máxima categoría del fútbol femenino español. La polivalente futbolista de La Orotava regresó este verano al equipo de su vida, y tanto en pretemporada como en los primeros partidos de la Liga F Moeve su puesta en escena ha sido impecable. Tanto es así, que el carril izquierdo es todo suyo, relegando, de momento, a Pisco, teórica titular, al banquillo.
En el día de su presentación llevada a cabo en las instalaciones del Hotel KN Arenas del Mar, en El Médano, Aithiara estuvo acompañada por Sergio Batista, presidente del CD Tenerife Femenino, y por Patricia González, directora de Marketing y Redes Sociales de KN Hoteles.
Aithiara Carballo, ya como nueva futbolista blanquiazul, hablaba para los medios oficiales del club. “Es un placer estar aquí, quiero darle las gracias a Sergio Batista por la oportunidad de volver después de dos años fuera. Sé que va a ser muy bonito, lo afronto de la mejor manera y con mucha ilusión. Ha sido una etapa en la que me he formado y crecido, tanto personal como profesionalmente. Quiero aportar mucho dentro y fuera del campo, siempre desde la humildad, el respeto y ayudando en todo lo que pueda”.
Por su parte Sergio Batista, presidente del CD Tenerife femenino, veía cumplido un viejo anhelo de ver a Aithiara de nuevo en la primera plantilla del Costa Adeje Tenerife. “La vuelta de Aithiara es lógica. Todos sabíamos que tenía que suceder, estuvo con nosotros ocho temporadas y recuerdo cuando debutó en 2015. Fui el primero en aconsejarle que tenía que salir, madurar y ver nuevos horizontes y cuando le dije que era hora de volver a casa no se lo pensó. Estoy feliz de que esté aquí porque nos va a aportar mucho, este regreso es importante para ella, para el club y para el fútbol femenino canario”.
Gran puesta en escena
La Liga F Moeve para el representativo femenino arrancó el último fin de semana de agosto con la visita a Lezama ante el Athletic Club. Aithiara fue la jugadora más destacada de su equipo. Su trabajo fue incansable en el flanco izquierdo con un despliegue de entrega, fuerza y solidez sobre el verde de la mítica Ciudad Deportiva bilbaína. Además tuvo en sus botas el 0-1 en el minuto 33 de partido. Tras una gran acción de Ouzraoui que llegó hasta línea de fondo, y su centro al área fue rematado por la carrilera de La Orotava por encima de la portería de Nanclares. El partido acabaría sin goles (0-0).
Si ya el partido de Aithiara fue sobresaliente en Lezama, que decir del segundo encuentro disputado por las de Eder Maestre en el estadio Jesús Navas frente al Sevilla FC.
La canterana volvió a ser de la partida en el once inicial. Su gran partido fue adornado con un gran gol en el minuto 20, tras un centro-chut que se coló por la escuadra de la portería de Sullastres. El Costa Adeje Egatesa se adelantaba en el marcador (0-1). Incluso, la futbolista de La Orotava pudo firmar un doblete seis minutos después, tras una gran acción colectiva del equipo tinerfeño con un pase en profundidad de Amani a Aleksandra, la defensa polaca centró al corazón del área, y Aithiara llegando desde atrás remató a bocajarro por encima del travesaño. Un choque que concluyó con una exhibición de fútbol y goles de las guerreras (0-4).
La sombra de Pisco es alargada, pero Aithiara ha aprovechado con creces la oportunidad que le ha dado Eder Maestre en el carril izquierdo del representativo canario.
La futbolista de La Orotava debe ser un espejo en el que mirarse las canteranas que vienen empujando desde atrás, ya que con trabajo, sacrificio y humildad se puede llegar a ser futbolista profesional del primer equipo.