Alertan a todos los conductores: si te llega esta notificación, no es de la DGT

La oficina recomienda a las personas que hayan recibido la notificación y no hayan accedido al enlace que registren la incidencia
La Oficina de Seguridad del Internauta (Incibe) ha alertado este martes sobre una estafa en España. Se trata de una campaña activa de phishing que suplanta a la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de correos electrónicos y mensajes de texto.

El mensaje informa a las víctimas que existe una multa pendiente de pago y que deben pulsar en el enlace para saldar la deuda. Incibe aclara que la DGT “no está enviando correos ni SMS para notificar multas”.

La oficina recomienda a las personas que hayan recibido la notificación y no hayan accedido al enlace que registren la incidencia en el buzón del propio Incibe, bloquear al remitente y eliminar la notificación.

¿Y si he accedido al enlace?

En el caso de que hayas accedido al enlace y proporcionado tus datos personales y/o bancarios, sigue estos pasos cuanto antes:

  • Contacta lo antes posible con tu entidad bancaria para bloquear los movimientos sospechosos y la tarjeta bancaria.
  • Guarda todas las capturas y evidencias posibles. Para darles mayor validez, puedes utilizar el servicio de testigos online.
  • Presenta una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, apoyándote para ello en las evidencias que has recopilado del fraude.
  • Realiza egosurfing periódicamente para comprobar si tus datos personales se han visto filtrados en la Red y están siendo utilizados sin tu consentimiento.

Si tienes dudas sobre la autenticidad de una notificación de la DGT, recuerda que este organismo comunica sus sanciones únicamente a través de correo postal o, en caso de no localizarte en tu domicilio.

