La canaria Alexandra Rinder, vuelve a proclamarse campeona del mundo de Bodyboard

Diez años después de su último título, Alexandra Rinder vuelve a reinar en el Bodyboard mundial. La deportista, nacida en 1998 y criada en Canarias, se proclamó campeona en la playa de Espíritu Santo (Brasil) tras confirmarse la eliminación en cuartos de final de su principal rival, la japonesa Namika Yamashita, en la última cita del circuito.
La regularidad de Rinder a lo largo de la temporada había consolidado una amplia ventaja de puntos que terminó siendo decisiva para asegurar el campeonato. Con este triunfo, la canaria suma su tercera corona mundial, después de las conseguidas en 2014 y 2015, cuando asombró al deporte internacional convirtiéndose en la campeona más joven de la historia con tan solo 16 años.
@8sports.es 🏆 ¡ALEXANDRA RINDER CAMPEONA DEL MUNDO DE BODYBOARD! 🇮🇨 La canaria ha conseguido su 3º título mundial 10 años después de conseguir el anterior. ¡Enhorabuena Alexandra! @alexandrarinder 📹: wahinebbpro #8SPORTS #DEPORTECANARIO #Bodyboard #AlexandraRinder ♬ sonido original – 8sports
“Diez años después, volví”
La emoción fue evidente en sus primeras declaraciones: “Me sentía muy fuerte desde la primera prueba del año, pero no imaginaba que volvería a ganar. Diez años después lo logré de nuevo. Estoy muy feliz, es un logro enorme en mi carrera”, expresó la rider minutos después de proclamarse campeona.
No ocultó que la última década estuvo marcada por momentos duros: “Me lo he repetido muchas veces: incluso cuando estás abajo, puedes volver a levantarte por ti misma. A todos los que estén pasando por dificultades: crean en ustedes, trabajen duro y podrán regresar”, afirmó con determinación.
Un título dedicado a Canarias y a su familia
Con raíces austriacas y alemanas, pero con el corazón en las Islas, Rinder quiso dedicar su victoria a su tierra y a los suyos: “Se los dije, esto es para Canarias, para Austria, para mi familia, para todos. ¡Lo llevo a casa de nuevo!”, concluyó con emoción.