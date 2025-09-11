sucesos

Atracan un supermercado a punta de cuchillo en Canarias

El autor de los hechos aún no ha sido detenido
Atracan un supermercado a punta de cuchillo en Canarias
Un hombre, con la cara tapada y que portaba un arma blanca, ha atracado un supermercado Spar en el barrio de Jinámar, en el municipio de Telde (Gran Canaria), según ha informado Policía Nacional.

En concreto, el atraco con violencia e intimidación se produjo durante la tarde de este miércoles en el establecimiento que se encuentra en la calle Lomo de Las Brujas del citado barrio.

El autor de los hechos, que aún no ha sido detenido, cogió la caja registradora y abandonó el lugar, no teniendo que lamentar heridos.

