Puñetazos y manotazos a una trabajadora en un supermercado de Canarias: “Reaccionó con gran agresividad desmedida”

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, a través del área de investigación del Puesto Principal de Agüimes, ha detenido a un individuo conocido por su historial de episodios violentos tras un robo con violencia cometido a finales de julio en un supermercado de Playa de Arinaga.
El detenido, de gran tamaño y fuerza, agredió a una trabajadora del establecimiento, provocándole lesiones físicas y secuelas psicológicas y sembrando el miedo y la inseguridad entre empleados y clientes.
Los hechos se produjeron cuando el hombre intentó sustraer varias botellas de alcohol sin pagar. Tras ser recriminado por un empleado, reaccionó con una agresividad desmedida. En ese momento, una segunda trabajadora intervino en defensa de su compañero y fue golpeada por el agresor, que le propinó puñetazos y manotazos.
La mujer sufrió un traumatismo en uno de los dedos de la mano izquierda, lesión que la mantiene de baja médica, y posteriormente interpuso denuncia.
Las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de los presentes fueron claves para la investigación. En un primer momento no se logró localizar al autor en el municipio de Agüimes, lo que dificultó las diligencias, al descubrirse después que había huido fuera de la demarcación.
Finalmente, el 14 de agosto, los agentes consiguieron dar con su paradero y procedieron a su detención. El arrestado y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición del Juzgado de guardia de Telde.