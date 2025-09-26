sucesos

Hospitalizado un hombre tras un atropello en Tenerife

El 112 activó de inmediato los recursos necesarios
Un hombre de 80 años ha sido trasladado al Hospital del Sur tras ser atropellado en el municipio de Arona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Los hechos ocurrieron la calle Igara sobre las 15:30 horas de este jueves, cuando el 112 recibió la alerta una alerta en la que solicitaban asistencia sanitaria para un peatón que había sufrido un atropello.

Hasta el lugar se trasladó de inmediato personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que asistió al herido con traumatismo craneoencefálico y lo trasladó en ambulancia al centro hospitalario.

La Policía Local instruyó las diligencias correspondientes.

