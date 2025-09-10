sucesos

La Policía irrumpe en una autocaravana aparcada junto a un colegio en Canarias y no da crédito con lo que encuentra: “Las actitudes eran muy sospechosas”

Los dos ocupantes de la autocaravana han terminado detenidos
La Policía Nacional detuvo el 2 de septiembre a dos varones de 47 y 48 años, por un delito de tráfico de drogas después de que los agentes hallaran 20 kilos de cocaína en el interior de una autocaravana estacionada al lado de un centro escolar de Costa Teguise (Lanzarote).

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canaria, fue una alerta del propio centro avisando sobre la presencia de una autocaravana estacionada en su aparcamiento cuyos ocupantes mostraban actitudes muy sospechosas, lo cual preocupó a los responsables por el cercano inicio de la actividad escolar.

  1. Un empresario del ocio nocturno, entre los implicados en la macrooperación de la Guardia Civil en Santa CruzUn empresario del ocio nocturno, entre los implicados en la macrooperación de la Guardia Civil en Santa Cruz

Así, los agentes del Grupo de Estupefacientes comprobaron que un individuo con antecedentes por tráfico de drogas acudía a diario al vehículo entregando mochilas y bolsas a su morador.

Por ello, y con estos indicios, solicitaron la autorización judicial para registrar la autocaravana y el domicilio de uno de los sospechosos.

Durante los registros, se hallaron más de 116.00 euros en metálico en la vivienda y 20 kilos de cocaína en la autocaravana. El valor de la droga intervenida se estima en más de 700.000 euros.

Finalmente, los arrestados fueron puestos a disposición judicial y, tras declarar, el juez decretó su ingreso inmediato en prisión.

