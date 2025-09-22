Banca accesible: la verdadera inclusión es estar cerca y presente

La entrada en vigor de la Ley Europea de Accesibilidad, el pasado 28 de junio, ha puesto a las entidades bancarias frente al espejo, para hacer una revisión en profundidad del camino recorrido hasta ahora y garantizar la inclusión financiera, la igualdad de oportunidades o el pleno acceso a la información y a los productos y servicios de todas las personas, con independencia de sus capacidades, edad o limitaciones.
Las barreras a las que se enfrenta a diario una gran parte de la población se pueden solventar desde el sector con acciones de fácil implantación y otras algo más complejas, para favorecer que todas las personas puedan acceder a sus servicios en igualdad de condiciones.
Utilizar un lenguaje claro y sencillo en la información que se proporciona, formar al personal y sensibilizarlo para garantizar una atención adecuada a las necesidades o eliminar las barreras físicas, cognitivas y sensoriales, tanto en las plataformas digitales como en las oficinas, son elementos determinantes para dar a las personas la autonomía a la que tienen derecho en su relación con las entidades financieras.
Incluir es, además, estar presente y acercar los servicios a la ciudadanía sin pretender que sean únicamente las plataformas digitales las que den el soporte, ya que ello bloquea totalmente el acceso a una parte nada desdeñable de la población y, por tanto, les impide ejercer sus derechos básicos en su relación, a menudo, compleja con la banca.
En el caso de Canarias, CaixaBank ha apostado de manera decidida por mantener su presencia en los 88 municipios, siendo la única entidad financiera del país, que, a día de hoy, ofrece el cien por cien de cobertura física en el Archipiélago.
La dispersión poblacional y la fragmentación territorial no han sido obstáculos para cumplir el propósito de acercar los servicios a todos los rincones de la geografía canaria, sin exclusión, manteniendo así su firme compromiso de ser una banca cercana y accesible, haciendo honor a sus orígenes y devolviendo así a la sociedad canaria una confianza ganada a lo largo de su historia.
CaixaBank, que tiene desplegada en las Islas una red de 230 oficinas de particulares es, en 22 municipios canarios, la única entidad financiera que ha mantenido la presencia física. Además, prácticamente la mitad de sus oficinas están localizadas en localidades pequeñas, de menos de 10.000 habitantes, con un total de 108 sucursales de esta tipología.
Esta amplia presencia en las Islas se complementa con la mayor red de cajeros automáticos, con más de 850 terminales multiservicio que permiten realizar la mayoría de operaciones habituales, como retiradas de efectivo, pago de recibos o transferencias. El director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, subraya que “esta capilaridad nos permite mantener nuestro compromiso de ser una banca próxima y accesible, manteniendo nuestra apuesta por estar cerca de las personas, darles cobertura financiera y atender sus necesidades, estén donde estén”.
Se trata, en definitiva, de poner por delante la inclusión financiera y no solo tener en cuenta rentabilidades económicas que, siendo importantes, no pueden ser el único criterio que guíe la actividad de la banca en un mundo que cada vez avanza más rápido pero en el que no todas las personas lo hacen a igual velocidad ni con los mismos recursos.
Dar respuesta a la diversidad social adaptando el servicio es el camino que se ha elegido en la entidad para que la inclusión sea real y para garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan acceder y utilizar productos y servicios sin ningún tipo de barrera. En esta línea cobra también importancia la puesta en marcha de medidas que garanticen la accesibilidad. CaixaBank fue el primer banco en adherirse a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible impulsada por la Real Academia Española (RAE) cuyo fin es fomentar el lenguaje accesible.
Además, entre otras medidas, ha desplegado en toda su red de oficinas el servicio de videointerpretación en lengua de signos SVisual destinado a la atención de personas con discapacidad auditiva.
Garantizar, además, la accesibilidad física se hace especialmente necesario en un territorio como Canarias, donde la presencia de CaixaBank está tan arraigada y donde las personas mayores representan un elevado porcentaje del total de habitantes.
Por ello, la entidad se ha marcado el objetivo de la completa eliminación de barreras en oficinas y edificios corporativos y ya lo ha conseguido en la práctica totalidad, en la que el 94% de las oficinas y cajeros son accesibles para todas las personas.
A menudo el término inclusión financiera se usa de manera hueca, como mero reclamo, pero las empresas y entidades que se involucran en su desarrollo, saben que el esfuerzo, la inversión y el trabajo que requiere es la única vía para garantizar los derechos básicos de toda la población que, de manera temporal o permanente puede necesitar de una atención adaptada en cualquier momento de la vida.
Herramientas como la Ley de Accesibilidad marcan el camino, pero el compromiso de la iniciativa privada es fundamental para no dejar a nadie atrás.