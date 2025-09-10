La situación del barco encallado en Canarias empeora: “Se escuchan explosiones”

Un barco atunero de origen marroquí, de unos 15 metros de eslora, ha encallado en la madrugada de este miércoles en la zona del Charco de La Condesa, en Órzola (Haría, Lanzarote). El aviso se recibió sobre las 05:30 horas, cuando uno de los tripulantes alertó a los servicios de emergencia.
El acceso a la embarcación ha resultado especialmente complicado por la altura y las características del terreno.
Los cinco tripulantes, todos de nacionalidad marroquí, fueron rescatados y permanecieron durante unos minutos en una zona rocosa hasta que pudieron ser guiados a tierra. Presentaban hipotermia y afirmaron llevar varios días sin comida. Además, se encontraban descalzos. Fueron atendidos por los servicios sanitarios y dos de ellos trasladados al hospital, entre ellos un posible menor de edad.
El barco encallado se incendia
Mientras se valoraba cómo retirar la embarcación y si se activaba el plan de contaminación, el barco ha comenzado a arder de forma repentina. “Se escucha explosiones“, han indicado vecinos presentes en la zona. Al parecer, el motor podría haberse quedado encendido.
El gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, Enrique Espinosa, ha explicado que están intentando llegar al barco para actuar de la forma más rápida y eficiente. “Todo es una incógnita porque no hemos podido acceder a la embarcación. Esperemos poder sofocar el incendio y que no haya contaminación marina, que es lo que nos preocupa”.
Asimismo, ha advertido de la complejidad de la operación de retirada, ya que el atunero “está en tierra, pero muy lejos para que lleguen las grúas y Salvamento Marítimo para su remolque”. Según ha asegurado, un intento de remolque en esas condiciones podría dañar aún más el casco y empeorar la posible contaminación.
Contaminación marina
Ya se habían detectado manchas de combustible en el entorno del encallamiento, lo que ha llevado a activar el Plan Específico de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Canarias (PECMAR).
Además, Enrique Espinosa ha indicado que, por prevención, se ha puesto en marcha el Plan Insular de Emergencias en modo preemergencia por riesgo de contaminación marina.
En el operativo participan el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, Salvamento Marítimo, el helicóptero Helimer, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, Emerlan y efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
No se descarta ninguna hipótesis
Por otro lado, se investigan las causas del encallamiento y también las circunstancias que motivaron la llegada del atunero a aguas canarias. No se descarta ninguna hipótesis, incluida la de que la embarcación se utilizara para alcanzar el Archipiélago desde Marruecos.
Según ha informado Emerlan, el atunero había sido robado en Marruecos y partió hace cuatro días sin un rumbo fijo, lo que explicaría el desconocimiento de la zona por parte de la tripulación.
Hace unos meses otra embarcación pesquera con ciudadanos marroquíes atracó en el muelle de Los Mármoles, en Arrecife.
Las autoridades analizan si el uso de barcos de mayor tamaño, más seguros que las pateras, podría convertirse en una práctica recurrente para alcanzar Canarias desde la costa africana.