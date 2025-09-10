Encalla un atunero en Canarias: piden ayuda para un rescate “especialmente complicado”

Un atunero de unos 15 metros de eslora ha encallado esta madrugada en la zona del Charco de La Condesa, en Órzola, en el municipio de Haría (Lanzarote).
La alerta se recibió alrededor de las 05:30 horas, cuando uno de los tripulantes solicitó ayuda desde el atunero, lo que activó un amplio dispositivo de emergencia.
En la operación intervienen el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, Salvamento Marítimo, el helicóptero Helimer, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias y voluntarios de Emerlan.
Según ha confirmado el gerente del Consorcio, Enrique Espinosa, el acceso a la embarcación resultó especialmente complicado por la altura y las características del terreno.
Los cinco tripulantes del atunero ya han sido rescatados y se encuentran fuera del barco. Sin embargo, permanecen en una zona rocosa de difícil acceso, por lo que todavía no han podido ser trasladados a un lugar seguro. Se prevé que, con la llegada de la luz del día, los bomberos guíen a la tripulación hasta una zona accesible.
De momento no se han registrado heridos, y se está a la espera de conocer las causas del encallamiento y el estado estructural del barco.
En el entorno del incidente ya se han observado manchas de combustible, lo que ha motivado la activación del Plan Específico de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Canarias (PECMAR) a través del 112.
La marea, actualmente baja, podría complicar las labores de estabilización del buque y el control de la posible fuga.