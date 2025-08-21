Encalla un velero en el sur de Tenerife

Un velero con al menos dos tripulantes a bordo quedó encallado este jueves en el Puerto de Amarilla Golf, en el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona.
La embarcación sufrió dificultades y terminó encallada sobre las rocas, quedando inmovilizada.
Los dos ocupantes resultaron ilesos y se encuentran en buen estado, aunque fue necesaria la intervención de efectivos de emergencias.
Lo que ha generado expectación entre los vecinos y usuarios del puerto, sin que se hayan registrado riesgos para la navegación en la zona