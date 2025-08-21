san miguel

Encalla un velero en el sur de Tenerife

El incidente ha generado expectación entre los vecinos y usuarios del puerto
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Un velero con al menos dos tripulantes a bordo quedó encallado este jueves en el Puerto de Amarilla Golf, en el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona.

La embarcación sufrió dificultades y terminó encallada sobre las rocas, quedando inmovilizada.

  1. Un barco encallado sorprende a los vecinos de El Médano
  2. Importante operativo de rescate en Roque Bermejo tras encallar un barcoOperativo urgente de rescate tras encallar una embarcación en la costa de Santa Cruz de Tenerife

Los dos ocupantes resultaron ilesos y se encuentran en buen estado, aunque fue necesaria la intervención de efectivos de emergencias.

Lo que ha generado expectación entre los vecinos y usuarios del puerto, sin que se hayan registrado riesgos para la navegación en la zona

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas