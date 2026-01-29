Una oficina tramitará las solicitudes de discapacidad de cinco municipios del sur de Tenerife

San Miguel de Abona cuenta desde ayer con un servicio itinerante y descentralizado de valoración de la discapacidad, impulsado por la Consejería de Bienestar Social, con el que se pretende agilizar los trámites del certificado y evitar desplazamientos a la capital.
Este servicio dará cobertura a cinco municipios: San Miguel de Abona, Arico, Arona, Granadilla de Abona y Vilaflor de Chasna. La inciciativa pretende tratar de desbloquear cerca de 4.000 solicitudes que se encuentran actualmente pendientes de valoración. El equipo estará integrado por dos trabajadoras sociales, una psicóloga, un fisioterapeuta y personal administrativo.
El objetivo de la consejería es acercar el servicio de valoración a la ciudadanía, especialmente a personas con movilidad reducida o en situación de vulnerabilidad, que hasta ahora debían desplazarse a Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria para completar el procedimiento.
La puesta en marcha del servicio contó con la presencia de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado; la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez; y el alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González.
Según explicó Candelaria Delgadol, a través de la Dirección General de Discapacidad, se ha incentivado la creación de este equipo, que “responde a la necesidad de reducir una lista de espera que superaba las 42.000 personas al inicio de la legislatura y forma parte de una estrategia de descentralización del servicio en todas las islas”.
Los expedientes se gestionan de forma digital, lo que permite que el personal acceda directamente a la información sin necesidad de traslados físicos de documentación. Además, el uso de herramientas tecnológicas ha permitido avanzar en la grabación y priorización de solicitudes, especialmente las correspondientes a menores de edad.
Por su parte, Arturo Gónzalez destacó la importancia del servicio y subrayó que el certificado de discapacidad “es un documento clave para el acceso a derechos, prestaciones y apoyos sociales e insistió en que el objetivo final es “facilitar la vida de las personas y reducir barreras administrativas”.
Agilidad y flexibilidad
En ese sentido, la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez enfatizó en que con este nuevo servicio “se favorece la agilidad y flexibilidad para que la ciudadanía con cierta vulnerabilidad, no se vean abocados a acudir a los municipios capitalinos para tramitar la valoración de la discapacidad”.
Esta iniciativa se enmarca en el proyecto Itinera, financiado con fondos europeos, y se suma a otros equipos ya en funcionamiento en distintos municipios e islas del Archipiélago, dentro del plan del Gobierno de Canarias para extender el servicio de valoración de la discapacidad fuera de los núcleos capitalinos. El equipo de valoración ubicado en San Miguel podría, si fuera necesario, itinerar a otro municipio.