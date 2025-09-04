Se precipita por un acantilado en la costa de Tenerife

Un hombre de 32 años ha resultado herido este jueves tras precipitarse accidentalmente por un acantilado en la Playa de La Tejita, en la zona de Montaña Roja, municipio de Granadilla de Abona.
El incidente se produjo en torno a las 15:02 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
La alerta movilizó a varios recursos de emergencia. El Servicio de Urgencias Canario (SUC) activó una ambulancia medicalizada, mientras que también intervinieron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, Cruz Roja, Salvamento Marítimo con el helicóptero Helimer, así como agentes de la Guardia Civil y la Policía Local.
Rescate complicado en el acantilado
Ante la dificultad del rescate por tierra, se activó al helicóptero Helimer, que no pudo completar la maniobra debido a las condiciones meteorológicas. Finalmente, los bomberos del Consorcio de Tenerife, junto con personal de Cruz Roja, lograron rescatar al afectado mediante el uso de una moto acuática.
Una vez en tierra, el personal sanitario del SUC valoró al herido, que presentaba varios traumatismos de carácter moderado. Tras ser estabilizado, fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
Los servicios policiales se encargaron de instruir las diligencias correspondientes y colaborar con los equipos intervinientes en la zona.