Cajasiete y ATELSAM firman un convenio de colaboración para impulsar una sala sensorial que fomente el envejecimiento activo

Cajasiete y la Asociación de Salud Mental (ATELSAM), en un acto celebrado en la sede central de la entidad financiera en Santa Cruz de Tenerife, han formalizado un convenio de colaboración que tiene como objetivo principal la promoción de los fines asistenciales de ATELSAM, con una contribución económica destinada a la creación de una sala sensorial. Este nuevo espacio busca estimular las capacidades cognitivas y fomentar un envejecimiento activo de calidad, manteniendo la independencia y la autonomía de las personas.
El acto de firma contó con la presencia de Ana Julia Concepción Cáceres, directora gerente de ATELSAM, y Lorena Nin Mazzini, responsable de Desarrollo y Expansión Social. Por parte de Cajasiete, asistió José Manuel Garrido, director de Relaciones Institucionales.
ATELSAM, es la Asociación Tinerfeña en Lucha por la Salud Mental, se trata de una entidad que trabaja por la defensa y promoción de los derechos de las personas con problemas de salud mental y sus familias. Desde su fundación en 1993, la asociación se ha dedicado a ofrecer acompañamiento, asesoramiento y apoyo en el proceso de rehabilitación y recuperación, fomentando la integración en la comunidad y mejorando la calidad de vida de sus beneficiarios.
Ana Julia Concepción Cáceres, directora gerente de ATELSAM, destacó la importancia de este acuerdo: “La colaboración con Cajasiete es fundamental para nosotros. Nos permitirá dar un paso significativo en la mejora de la calidad de vida de nuestros mayores. Esta sala sensorial será un recurso valioso para estimular sus mentes, fomentar su autonomía y promover un envejecimiento digno y activo. Agradecemos enormemente el compromiso de Cajasiete con nuestra causa”.
José Manuel Garrido, director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, expresó su satisfacción con el acuerdo: “Para Cajasiete es un honor poder colaborar con ATELSAM. Su labor es vital para la salud y el bienestar de las personas en nuestra comunidad. Con esta iniciativa, reafirmamos nuestro compromiso de devolver a la sociedad lo que la sociedad nos da, apoyando proyectos que marcan una diferencia real en la vida de las personas. Creemos firmemente que invertir en la salud mental y en el envejecimiento activo es invertir en el futuro de Canarias”.