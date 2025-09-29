Cajasiete y FEMETE renuevan su acuerdo para impulsar la competitividad de las empresas de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife

Cajasiete y la Federación de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (FEMETE) han formalizado la renovación de su acuerdo de colaboración, una alianza estratégica que tiene como principal objetivo facilitar a los asociados de la Federación el acceso a condiciones financieras mejoradas para potenciar su actividad empresarial y modernización.
El acuerdo fue suscrito en la sede de FEMETE por Juan Antonio Jiménez Arranz, presidente de la Federación yJosé Manuel Garrido, director de Relaciones Institucionales de Cajasiete. Ambas partes destacaron la importancia de mantener esta colaboración, que se ha consolidado como un pilar fundamental de apoyo financiero para las más de 1.500 empresas que componen la Federación.
Mejoras Financieras a Medida para los Asociados
La renovación del convenio se traduce en una oferta financiera exclusiva diseñada para atender las necesidades específicas de las empresas del sector del metal y nuevas tecnologías, incluyendo:
• Líneas de financiación preferentes para circulante, inversión en maquinaria, adquisición de locales o naves industriales, y proyectos de digitalización e innovación.
• Productos y servicios bancarios en condiciones ventajosas, como cuentas de crédito, leasing, renting y financiación de comercio exterior.
• Servicios especializados de tesorería y gestión de cobros y pagos, adaptados a la dinámica del sector.
• Asesoramiento profesional por parte de los gestores de Cajasiete para la tramitación de avales o la búsqueda de soluciones de financiación más eficientes.
Durante el acto de firma, José Manuel Garrido afirmó que “la renovación de este convenio es una muestra de nuestro firme compromiso con el tejido empresarial canario y, en particular, con FEMETE, un motor clave para la economía de nuestra provincia. Queremos que las empresas tengan a su disposición las mejores herramientas financieras para crecer y ser más competitivas.”
Por su parte, Juan Antonio Jiménez Arranz resaltó la solidez del acuerdo: “Contar con el respaldo de Cajasiete es un valor añadido crucial para nuestros asociados. Estas condiciones preferentes les permiten afrontar inversiones necesarias, modernizar sus equipos y apostar por la innovación y la sostenibilidad, elementos esenciales para el futuro de nuestras empresas.”
Este convenio reafirma la vocación de Cajasiete como entidad financiera cercana y comprometida con el desarrollo económico y social de Canarias, ofreciendo soluciones de financiación que impulsan la competitividad de las PYMES y autónomos.