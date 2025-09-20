“En Canarias decimos dulcería, no pastelería”: el origen de una de las palabras que se está perdiendo en las Islas

Una dulcería es, según el Diccionario Básico de Canarismos, es el “sitio donde se hacen o venden dulces”. Una palabra que, como otras muchas, tiene un origen curioso y que no solo se usa en Canarias, lugar en el que, poco a poco, parece irse perdiendo.
La palabra dulcería tiene el significado de “lugar donde hacen o venden dulces” y viene del sufijo -ería (lugar donde hacen o venden) sobre la palabra “dulce” y esta del latín dulcis .
“En Canarias, de toda la vida, cuando vamos a comprar una tarta, unos dulces o unas galletas decimos que vamos a la dulcería”, señala el usuario de TikTok Harimaguadas, una de las cuentas de referencia en esa red social en lo que se refiere a canarismos.
Señala en un vídeo que la palabra dulcería se usa también en “Cuba, Venezuela o Puerto Rico” ya que se trata de un “canarismo propio” que viajó y se quedó allí: “En España, por su parte, se impuso el uso de pastelería y de un tiempo a esta parte se está colando en Canarias. Decir dulcería es recordar nuestra forma de hablar, esa que nos conecta con la historia y con el otro lado del Atlántico”.
