Arte y fiesta se fusionan en el Carnaval de Verano del Puerto de la Cruz

Puerto de la Cruz celebró este fin de semana una nueva edición de su Carnaval de Verano, una cita que volvió a reunir lo mejor del arte, la fiesta y la identidad carnavalera durante tres intensos días, del 19 al 21 de septiembre, dejando un balance altamente positivo.
Más de 40 artistas y agrupaciones de distintas disciplinas -comparsas, grupos coreográficos, batucadas, acróbatas, orquestas, DJ’s y un gran número de artistas drag- participaron en un evento que fusionó la tradición carnavalera con expresiones culturales contemporáneas, haciendo de la ciudad turística un referente de diversidad, dinamismo y creatividad.
El viernes, el Complejo Turístico Costa Martiánez se convirtió en el escenario de apertura con la ya consolidada Gala Transgresora bajo la dirección artística de Wycho Torres, que ofreció un espectáculo de primer nivel.
Sobre el escenario brillaron artistas como Grimasira Maeva, Drag Chuchi, Exuberancia Carey, Vanesa Artiles, Aythami Legendary, y Drag Armek, ganador de la Gala Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025, mientras que el cierre estuvo a cargo de Lady Blue. También participaron la comparsa Son Bahía y el grupo coreográfico Essavan, aportando ritmo y autenticidad a una festiva e inclusiva noche portuense.
Las Carnestolendas continuaron el sábado con el Festival Diversas, que convirtió la sala Andrómeda del Costa Martiánez en un espacio de celebración del arte en todas sus formas. Dirigido por la artista multifacética Marcela Kaufmann y el presentador Ibán Padrón, reunió a más de 20 artistas y colectivos en un espectáculo que mezcló música, humor, acrobacias, danza y arte visual.
Entre los participantes destacaron los cantantes Daniel Tejera y Sonia Gil; el actor transformista y humorista Judith; el gimnasta rítmico Cristofer Benítez Hernández; el actor y director Josel Angelino; y el dúo de patinaje acrobático Zobel y Amy. A ellos se sumaron el ballet Dibelo & CO; el ballet Maravillas con Yaminet Rojas e Irene Carballo; las artistas de pole dance y acrobacia Gaia Vanzo y Ada Bez; y la comparsa Los Cariocas, que puso a bailar al público con su energía y ritmo contagioso.
El broche de oro lo pusieron Ni un Pelo de Tonto, The Boys Machine y el DJ Ubay Hernández, que hicieron bailar a los asistentes hasta bien entrada la madrugada con La Pachanga del Carnaval.
Uno de los momentos más especiales de la noche fue la presentación del cartel oficial del Carnaval Internacional 2026, que se celebrará del 1 al 28 de febrero. La obra, inspirada en la cultura mexicana, fue realizada por el ilustrador portuense Jonás Emmanuel Hernández, quien integró en su diseño símbolos locales como la escultura de la pescadora del muelle, e hizo un guiño al Mascarita Ponte Tacón y a la figura de Pepe, una de las mascaritas más queridas del Carnaval portuense.
Playa Jardín fue sede de la clausura con un espectáculo en el que participaron los grupos coreográficos y de percusión Danzarines Canarios, Essavan, Barabere, las comparsas Son Bahía, Bahía y Sabaiba -las dos últimas procedentes de La Palma- y los potentes ritmos de Guayota Drums, en un ambiente festivo y familiar.
Con gran afluencia de público y un mensaje claro de inclusión y celebración cultural, el Carnaval de Verano se despidió con el compromiso de seguir creciendo y sorprendiendo en futuras ediciones.