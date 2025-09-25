Viviendas modulares para universitarios canarios como solución a su problema habitacional

El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó ayer por unanimidad una Proposición No de Ley del Grupo Nacionalista en la que se solicita al Gobierno de Canarias que diseñe, en coordinación con las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, la construcción de campus de viviendas modulares y sostenibles.
La propuesta incluye también desarrollar planes plurianuales, objetivos de construcción, indicadores de impacto y mecanismos de coordinación con las instituciones académicas, con el fin de garantizar continuidad y evaluar los resultados de las actuaciones en materia de vivienda universitaria, impulsar la búsqueda y apoyo de proyectos innovadores en materia de vivienda para jóvenes y fomentar nuevas fórmulas que respondan a las necesidades del estudiantado universitario.
David Toledo (CC) dijo que la propuesta nace del trabajo de fin de grado de dos estudiantes que han advertido de las dificultades para garantizar los estudios universitarios en las islas capitalinas por la falta de vivienda.
Señaló que la propuesta de construir residencias modulares es “viable” y ya se realiza en otros lugares del mundo y ha mostrado su deseo de que un joven de una isla no capitalina no tenga que renunciar a sus estudios por no poder vivir en Tenerife o Gran Canaria.
Mientras, Yaiza López (PSOE) reconoció la “grave realidad” que padece la población universitaria y aunque valoró la iniciativa, afeó a los nacionalistas que no haya ficha financiera ni planificación mientras los propios estudiantes buscan alternativas.
Y resaltó que un ejemplo de “política útil” es la iniciativa del Ayuntamiento de La Laguna que ha lanzado dos proyectos de residencias de 800 plazas en Guajara y en San Miguel de Geneto.
López avisó al Gobierno canario de que “llega tarde” porque los diagnósticos ya se conocen y lo que falta es “poner dinero y tener voluntad política”. “Déjense de estudiar y empiecen a gobernar”, enfatizó.
Asimismo, Nicasio Galván, portavoz de Vox, indicó que el Gobierno canario tiene que “ponerse las pilas” y cree que este modelo de vivienda puede ser “beneficioso” incluso para toda la población, no solo para universitarios.
Por su parte, Juan Manuel García Casañas (PP) pidió revisar las baremaciones para que los estudiantes de islas no capitalinas tengan preferencia en las residencias universitarias.