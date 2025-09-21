El CD Tenerife busca la cuarta consecutiva a costa del Ourense

El CD Tenerife buscará en la mañana de hoy (11.00 horas) el cuarto triunfo consecutivo a costa del recién ascendido Ourense CF, en choque correspondiente a la cuarta jornada del grupo primero de Primera Federación.
Los blanquiazules han ganado todo lo que han jugado tras los triunfos ante Guadalajara (0-2), Mérida (3-0) y Pontevedra (0-2), y que mantienen a los de Álvaro Cervera en lo más alto de la clasificación igualado a puntos con el Racing de Ferrol y Guadalajara, aunque los alcarreños con un partido más.
Además, el conjunto isleño mantiene la condición de invicto e imbatido con un balance de 7 goles a favor y 0 en contra.
De momento, no se puede tener mejor arranque, pero pese a la teórica inferioridad del rival no vale confiarse porque ahí está el ejemplo de unos de los candidatos, la Ponferradina, que cuenta con tres puntos tras una victoria y tres derrotas. Los de Cervera dan una sensación de solidez atrás y de mucha pegada en ataque. Esa consistencia defensiva se ha convertido en su sello y será clave ante un rival que llega a la isla disfrazado con piel de cordero.
Y es que el cuadro gallego aún no conoce la victoria en las tres primeras jornadas: Athletic Club B (0-0), Osasuna B (1-1) y Talavera de la Reina (1-2).
La enfermería blanquiazul sigue con un único inquilino en el dique seco: Marc Mateu. También padeció molestias durante la semana el goleador De Miguel, pero será de la partida acompañando a Enric Gallego en la punta del ataque.
El once inicial puede ser el mismo que saltó al verde de Pasarón, y que estaría integrado por Dani Martín, David Rodríguez, Álvaro González, Landazuri, Ander Zoilo, Aitor Sanz, Juanjo Sánchez, Alassan, Nacho Gil, De Miguel y Enric Gallego.
Antecedentes
Antes de la desaparición del CD Ourense en 2014, el representativo orensano visitó el Heliodoro Rodríguez López en siete ocasiones —la primera en Copa del Generalísimo, dos en Segunda División y las últimas cuatro en Segunda B—, todas ellas con triunfo tinerfeñista. Los primeros seis duelos tuvieron lugar entre 1973 y 1986, mientras que el último tuvo que esperar hasta el curso 2012-2013, ya con Álvaro Cervera en el banquillo blanquiazul.
El colegiado catalán Gerard Brull, que cumple su octava campaña consecutiva en el tercer escalón nacional, pitará por primera vez al representativo.