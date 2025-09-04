CD Tenerife y Costa Adeje Egatesa cumplen con la tradición

El CD Tenerife y el Costa Adeje Tenerife participaron ayer en la tradicional ofrenda a la Virgen de Candelaria, Patrona de Canarias. El emotivo acto se celebró en la Basílica y Real Santuario Mariano de Nuestra Señora de Candelaria y contó con una destacada representación tanto de la sección masculina como de la femenina. Esta cita obligatoria con la Patrona de Canarias refuerza el compromiso de la entidad con las tradiciones de la Isla y con la unión de todo el club.
En la Basílica fueron recibidos por fray José Ramón Enjamio, en representación de la Comunidad de Frailes Dominicos de Candelaria. Por parte del Ayuntamiento la alcaldesa, María Concepción Brito, les dio la bienvenida al municipio y les deseo lo mejor en esta nueva temporada que recientemente ha comenzado.
La representación del fútbol masculina blanquiazul estuvo encabezada por el presidente, Felipe Miñambres, quien estuvo acompañado por el vicepresidente, Ayoze García, y los consejeros Antonio Porro y Sheila Trujillo. Igualmente estuvieron presentes los miembros del área deportiva, cuerpo técnico y jugadores de la primera plantilla.
Por parte del CD Tenerife Femenino, Sergio Batista, dirigió la expedición femenina y estuvo acompañado por Sandro Arrufat, directivo de la entidad, y las cuatro capitanas del primer equipo: Pisco, Mari Jose, Estella y Patri Gavira.
Todos ellos participaron activamente en una ceremonia marcada por la emoción, la tradición y el respeto a los valores que identifican al club.
Felipe Miñambres se mostró orgulloso de poder encabezar la delegación blanquiazul. “Vine muchas veces como jugador y ojalá pueda venir otras tantas como presidente, pues eso significaría que las cosas van bien”, recordó el dirigente, quien desveló los deseos que le pidió a la Morenita. “He pedido salud para toda la familia del CD Tenerife, que es lo más importante para poder cumplir nuestros sueños. En lo deportivo, la Patrona tratará de ayudarnos, pero nosotros tenemos también que hacer nuestro trabajo. Tenemos que luchar, adaptarnos y ser el equipo que queremos ser, el que fuimos en Guadalajara. Ahora hay que repetirlo otra vez contra el Mérida en el estreno del estadio”, destacó.
Carrera de fondo
Felipe Miñambres igualmente valoró el inicio liguero protagonizado por los de Álvaro Cervera el pasado fin de semana frente al Deportivo Guadalajara. “Es importante porque te da una semana de tranquilidad y porque tienes tres puntos. Aun así, esto es una carrera larga y ahora toca seguir ganando de aquí hasta el final para estar donde queremos y nos merecemos”, explicó el presidente, quien igualmente valoró el cierre del mercado de fichajes veraniegos, que se produjo el pasado lunes.
En este sentido, Miñambres consideró que “tenemos un equipo con bastantes alternativas y para jugar de diferentes formas, según lo que considere el míster. Tenemos gente pequeña, gente grande; joven, veterana, etc. Seguro que el míster lo confecciona todo bien. Estamos contentos con los jugadores y ahora, todo lo que parece que es, tiene que ser”.
No obstante, dicho mercado estuvo marcado por un último día en el que el club quiso sacar a Maikel Mesa para poder inscribir a Javi Pérez. Finalmente fue Facundo Agüero el que se quedó sin dorsal. Sobre el defensa centra argentino, Felipe destacó que “aún hay cosas que se pueden hacer y trataremos de solucionar el problema que tenemos”.
Del mediapunta o segundo delantero tinerfeño reconoció que en los últimos días de mercado llegaron bastantes ofertas por él. “Equipos de Segunda y del extranjero preguntaron por él, pero ha preferido quedarse en el club”, dijo sobre un Maikel Mesa del que aclaró que el gesto que hizo la temporada pasado con su salario fue “aplazar una serie de pagos”.
Estreno en casa
El CD Tenerife se estrena el próximo sábado, frente al histórico AD Mérida, en un remozado Heliodoro Rodríguez López. Esta misma semana el Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Deportes, concluyó la instalación de los nuevos asientos autoabatibles en las gradas del estadio, obra incluida en el marco del plan integral de mejora de esta instalación deportiva propiedad de la Corporación insular. Esta actuación, financiada por el Cabildo con 2.829.388 euros, permitió la instalación de asientos autoabatibles que cumplen con las normativas vigentes, mejorando la comodidad y accesibilidad para los asistentes.
Una obra, sin embargo, que también presenta peros que comentó el propio Felipe Miñambres ayer. “El estadio está muy chulo. Es verdad que tenemos problemas porque hay 2.000 variaciones entre los asientos que se han perdido y otros asientos que, hasta dentro de un par de meses, no se pondrán en su sitio. Cuando hay reformas en casa uno está algo fastidiado, pero luego ves que te queda chulo. Tenemos que sufrir y estamos contando con el agradecimiento de los abonados, a quienes se les están llamando para cambiar situaciones. Vamos a solucionar los problemas y nosotros trataremos de que sean los menos posibles. Ojalá que la gente disfrute del estadio, que va a quedar muy chulo, y de una victoria este sábado”, deseó.
Para concluir, indicó que la entidad supera los 13.000 fieles. “Es una alegría muy grande y vamos a ver si somos capaces de conseguir la tercera mejor marca histórica del club. Ahora estamos en cuarto lugar y vamos a hacer un esfuerzo. Es un orgullo para el club y para la afición. Esperamos un último arreón”, concluyó el presidente de la institución.
Almuerzo de confraternización tras la ofrenda
Antes de cumplir con la anual visita a la Virgen de Candelaria, los jugadores dirigidos por Cervera entrenaron en la Ciudad Deportiva. Tras realizar la tradicional ofrenda, y antes del debut liguero, la plantilla y el consejo de administración compartieron un encuentro en el Atlantis Restaurante Gastro Arrocería en Santa Cruz de Tenerife.