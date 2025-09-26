Un coche se estrella contra la terraza de un bar en el norte de Tenerife

Un coche se ha estrellado este viernes contra la terraza de un establecimiento de restauración en el municipio de Santa Úrsula, Tenerife. Los servicios de emergencia intervienen ya en la zona.
El accidente ha tenido lugar en el bar Omelet, situado en la carretera provincial del municipio.
Testigos de los hechos aseguran que conductor perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra la terraza.
Según ha informado el 112 Canarias a Diario de Avisos, hay varias personas heridas, aunque por el momento se desconoce el estado de los afectados.
Hasta el lugar se han desplazado tres ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), dos de ellas sanitarizadas, efectivos de Bomberos de Tenerife, además de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Santa Úrsula.