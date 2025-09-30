La comunidad educativa pide información sobre los CEIP sepultados por el volcán de La Palma

La comunidad educativa del colegio de Escuela Rural (CER) Valle Aridane, de la que forman parte los colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Los Campitos y Todoque –destruidos por la lava del Volcán de La Palma en 2021– ha manifestado su “profunda preocupación” por la falta de información sobre el proyecto de construcción de un nuevo centro escolar, anunciado hace dos años y medio.
Por ello, reclama a las instituciones que aporten de manera “clara y concreta” qué ocurre con esta iniciativa de la que, en marzo de 2023, la organización Rotary se comprometió a financiar la construcción del nuevo centro educativo.
Incluso en esas fechas, indica, se organizó un evento en el que se llegó a celebrar un simbólico acto público a modo de colocación de la primera piedra, con la asistencia de la presidenta de Rotary Internacional, Jennifer Jones; el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres; y el presidente, en esa época, del Cabildo palmero, Mariano Hernández Zapata.
Sin embargo, prosigue la comunidad educativa afectada, a día de hoy, “no se ha comunicado ningún avance, ni se ha presentado un plan oficial que asegure el cumplimiento real de este compromiso”, según recalcan a ElValledeAridane.com, la web altruista de la Asociación Tierra Bonita, dedicada a informar sobre la población afectada por la catástrofe del volcán
“Por el contrario -subrayan- hemos tenido conocimiento por la prensa de que se está barajando la posibilidad de realizar un proyecto de campus universitario en el municipio de Los Llanos de Aridane, también apoyado por la organización Rotary”.
Una iniciativa a la que desde el CER Valle Aridane no se le resta valor, aunque considera “prioritario que se atiendan de forma urgente las necesidades educativas de los más pequeños, que siguen a la espera de un centro digno y estable que sustituya a los colegios perdidos bajo la lava, con plazos y presupuestos definidos”.