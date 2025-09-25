Última conspiración por la muerte de Jay Slater en Tenerife: acusan a su madre

La madre de Jay Slater luchó por contener las lágrimas al revelar esta mañana durante una entrevista en televisión, que unos “crueles troles de Internet” la acusaron de asesinar a su propio hijo después de que este desapareciera en Tenerife.
Debbie Duncan, de 57 años, se derrumbó en el programa BBC Breakfast al recordar la peor pesadilla de cualquier madre cuando Jay, de 19 años, desapareció en junio del año pasado.
La desaparición de Jay desencadenó una gran búsqueda, pero también una avalancha de teorías conspirativas y trolls que hicieron afirmaciones sin ninguna base sobre lo que le había ocurrido e incluso insultaron a sus familiares y amigos.
Su cuerpo fue descubierto cuatro semanas después de su desaparición en una zona remota cerca de Masca, mientras se encontraba de vacaciones en la Isla.
Una investigación realizada a principios de este año reveló que Jay murió el 17 de junio de 2024 mientras intentaba regresar a casa atravesando un difícil terreno montañoso, con lesiones en el cuerpo compatibles con una “caída desde una gran altura”.
La autopsia reveló que la causa de la muerte fueron lesiones en la cabeza, y que el cuerpo de Jay no mostraba signos de haber sido inmovilizado o agredido.
Su madre acaba de confesar cómo, mientras ella y los seres queridos de Jay estaban “desesperados” por encontrar alguna pista, los troles de Internet hacían afirmaciones despreciables acusándola de haber matado a su propio hijo, a pesar de que ella se encontraba en el Reino Unido en el momento de su desaparición.
Estreno del documental sobre la desaparición
La familia ha participado en la producción del documental The Disappearance of Jay Slater, de Candour Productions para Channel 4, que se estrenará el domingo 28 de septiembre. La grabación incluye imágenes privadas del joven, secuencias de su funeral y detalles del análisis forense.
El padre de Jay, Warren, de 59 años, expresó su confianza en que mostrar la ropa y el calzado que llevaba el joven la noche de su fallecimiento ayude a frenar las especulaciones sobre que todavía estaría vivo.