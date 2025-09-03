El Costa Adeje Tenerife Egatesa presenta la temporada de la ilusión y del compromiso

La temporada 2025/26 se presentó oficialmente en las espectaculares instalaciones del Hotel Meliá Jardines del Teide en Costa Adeje. El evento estuvo marcado por un ambiente vibrante y lleno de orgullo, en el que las jugadoras, antes de salir al escenario, realizaron su ya tradicional cántico de guerra, ese ritual que las une como familia y que también se convierte en símbolo de la fuerza con la que afrontan cada encuentro. Un gesto íntimo y poderoso que emocionó a quienes fueron testigos de ese momento previo a la presentación oficial.
Las protagonistas fueron las guerreras blanquiazules, que desfilaron con las nuevas equipaciones que lucirán durante esta campaña y que fueron presentadas hace una semana, delante de los numerosos patrocinadores, instituciones, medios y público asistente a un acto que simboliza el inicio de una temporada que ilusiona a toda la familia blanquiazul y que afronta bajo el lema “Un mismo escudo, un mismo latido”.
Entre los asistentes, el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, que ejercía de anfitrión, tomó la palabra al comienzo del acto para dar la bienvenida al municipio sureño. El regidor señaló que “para Adeje es un honor acoger la presentación del Costa Adeje Tenerife, un equipo que ha formado parte de nuestra historia reciente y que ha contribuido a que el deporte femenino crezca y se consolide en la isla”. Asimismo, añadió que “aunque ahora su camino continúe en un estadio distinto, nos alegra profundamente ver cómo las condiciones mejoran y cómo se siguen dando pasos hacia un futuro más sólido para el fútbol femenino”.
A la presentación también acudió en representación del Cabildo Insular de Tenerife, la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, destacó que “el apoyo al deporte femenino es una prioridad para el Cabildo, porque creemos firmemente en su capacidad de transformación social”. Además, subrayó que “el Club Deportivo Tenerife Femenino es un referente para la isla, un espejo en el que se miran nuestras jóvenes deportistas y un orgullo que trasciende lo meramente deportivo”.
Posteriormente tomó la palabra la consejera de Bienestar Social de Igualdad del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, quien subrayó “la importancia de seguir impulsando el deporte femenino como motor de igualdad real en nuestra sociedad”. Asimismo, destacó que “la visibilidad de equipos como el Club Deportivo Tenerife Femenino no solo fomenta hábitos saludables y valores de trabajo en equipo, sino que también rompe barreras y abre caminos para que las niñas y jóvenes de Canarias sueñen con llegar a lo más alto”.
Sergio Batista, presidente del Club Deportivo Tenerife Femenino, destaca que esta muy emocionado “porque en este acto reunimos a toda la gente que nos ha apoyado durante estos años y sigue haciéndolo a día de hoy. Además, queremos asegurarle a toda la afición que vamos a mantener nuestra identidad y nuestra historia”.
Junto a la presencia del cuerpo técnico y de la directiva al completo de la entidad blanquiazul, la velada sirvió también para subrayar la importancia del respaldo de patrocinadores e instituciones, que continúan siendo un pilar fundamental en el crecimiento del club. Entre las instituciones públicas representadas estaban la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, la consejera de Acción Social, Águeda Fumero y el director Insular de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Pedro Ángel González, por parte del Cabildo de Tenerife, la Adjunta Especial de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género de la Diputación del Común, Ana María León, el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, el alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González, la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, el teniente de alcalde del Área de Turismo y Deportes del ayuntamiento de Adeje, Adolfo Alonso, alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, el presidente de la Federación Canaria y Tinerfeña de Fútbol, Alejandro Morales Mansito, el Jefe de Estado Mayor del Cuartel General del Mando de Canarias, Ramón Armada Vazquez, el director general del CB Canarias, Eusebio Díaz y general al mando de la Guardia Civil en Canarias, Juan Hernández Mosquera.
También acudieron empresarios y empresas patrocinadoras del club, así como, el presidente de la Federación de Peñas del Club Deportivo Tenerife, Fran León.
Tras la presentación personalizada de la plantilla por parte de Berto Mata y Matías Sánchez, que ejercieron de maestros de ceremonia, las jugadoras fueron desfilando una a una sobre el escenario del Hotel Meliá Jardines del Teide, el acto tuvo un cierre muy especial con la presencia de la mascota blanquiazul, Gara, que se sumó a los presentes para un fin de fiesta completo, donde se pudo informar también de la activación de la esperada venta de entradas en la plataforma TomaTicket para el primer partido en el Heliodoro Rodríguez López ante el RCD Espanyol del próximo sábado 13 de septiembre a las 16:00 hora canaria.