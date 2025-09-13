El Costa Adeje Tenerife se estrena en el Estadio con un empate ante el Espanyol

El Costa Adeje Tenerife debutó en el Heliodoro Rodríguez López con un empate sin goles ante el RCD Espanyol (0-0), en choque correspondiente a la tercera jornada de la Liga F Moeve.
Primera parte muy trabada y con apenas llegadas con peligro a las respectivas áreas. El fuerte calor reinante y las dimensiones del Heliodoro influyeron para que el juego se desarrollara en el centro del campo. Destacar en la primera parte tres acercamientos, sin mucho peligro, por parte de Aithiara, en dos ocasiones, y de Sakina Ouzraoui.
Con el empate a cero se llegaba al descanso.
En la reanudación se abrió más el partido, y las guerreras frecuentaron la portería de Salvador, aunque no lograron batir a la guardameta perica.
Hubo varias acciones polémicas en el área del Espanyol que la colegiada Alicia Espinosa pasó por el alto. Dos de ellas, por petición de Eder Maestre, fueron revisadas por la colegiada en el Football Video Support (FVS), pero tras analizarlas se ratificó en sus decisión de no pitar pena máxima.
Al final empate sin goles que deja al CD Tenerife femenino en los puestos altos de la clasificación con cinco puntos, invicto e imbatido.