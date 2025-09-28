El Costa Adeje Tenerife recibe al Real Madrid en el Heliodoro Rodríguez López

El Costa Adeje Tenerife regresa esta tarde al Estadio Heliodoro Rodríguez López para disputar la quinta jornada de la Liga F Moeve. El encuentro, que dará comienzo a las 16:30 horas, medirá al conjunto blanquiazul frente al Real Madrid y podrá seguirse en directo a través de DAZN, además de la narración de Atlántico Radio.
Las blanquiazules llegan a esta cita reforzadas tras el triunfo de la pasada jornada a domicilio frente al Alhama CF, que supuso una victoria de la temporada lejos de la isla. El equipo dirigido por Eder Maestre quiere ahora refrendar ese buen momento en casa, ante una de las potencias de la competición, con el respaldo de la afición blanquiazul en el coliseo capitalino.
El técnico valoró en la previa que la semana de trabajo “ha sido muy buena, con mucha ilusión”, destacando que enfrentarse al Real Madrid “da un valor especial a la preparación del partido”.
De cara al choque, el entrenador blanquiazul subrayó que sería “un escenario precioso poder estrenarse en casa con una victoria ante el Real Madrid”, aunque advirtió de la dificultad del reto: “Sabemos que vienen en una línea ascendente de juego y resultados, y debemos estar preparados”. Para Maestre, el inicio dubitativo del conjunto blanco en la competición ha quedado atrás, y prueba de ello es el dominio mostrado en su último compromiso ante el Deportivo.
El preparador analizó además la evolución del Real Madrid tras el cambio de entrenador: “Es un equipo más vertical, más contragolpeador, lo que lo hace muy peligroso. Manejan bien sus registros, pueden ser agresivas en la presión y hacer daño a la espalda con jugadoras rápidas”. En ese sentido, apuntó que la clave pasará por “vigilar las pérdidas, tener control y finalizar las jugadas”, manteniendo la seña de identidad del equipo: “meter mucho balón en el área para poder marcar en remates o segundas jugadas”.
Eder también quiso poner en valor el factor anímico que supone jugar en el Heliodoro: “Es siempre bonito sentir el arropo de la afición. Es un factor motivacional importante, ese punto extra mental para las jugadoras, y queremos corresponder con un buen partido”.
Finalmente, el entrenador contextualizó sobre el reto de llegar a cumplir los 300 partidos este domingo: “Es la historia de David contra Goliat, una situación que se repite desde hace muchos años y que representa bien la trayectoria del club dentro del fútbol femenino, viniendo de un equipo humilde y consiguiendo todo lo que se ha conseguido hasta ahora”.
22 jugadoras convocadas por Eder Maestre
Eder Maestre, entrenador del Costa Adeje, convocó a 22 futbolistas para el choque ante el Real Madrid. Las futbolistas son: Noelia, Cinta, Fatou, Paola, Ouzraoui, Amani, Ari Arias, Carlota, Aleksandra, Castelló, Nay Cáceres, Natalia Ramos, Bicho, Clau Blanco, Mari Jose, Elba, Iratxe, Aithiara, Patri Gavira, Gramaglia, Jenni López y Martín
Derrota ante el Alavés pese a la lucha del Tenerife Femenino B (Primera Federación femenina)
El CD Tenerife Femenino B afrontó ayer la cuarta jornada de Primera Federación en la Ciudad Deportiva J.L. Compañón, midiéndose al Deportivo Alavés (2-0). El encuentro arrancó con mucha igualdad, con ambos equipos disputando cada balón y generando alternativas en el juego.
Sin embargo, fueron las locales quienes lograron abrir el marcador en el minuto 28, aprovechando una acción ofensiva que puso el 1-0. Poco antes del descanso, en el minuto 41, el conjunto vitoriano amplió su renta con el segundo tanto de la mañana.
Tras el paso por vestuarios, el Tenerife Femenino B buscó reacción introduciendo cambios: Carmen y Muni entraron al terreno de juego en sustitución de Paula Hernández y Martín.
El filial blanquiazul trató de recortar distancias con empuje y energía, aunque el encuentro se mantuvo muy disputado. Y en el minuto 61 salió del campo Lara por Marta Gasienica.
En el minuto 70, Lidia Sánchez fue amonestada con tarjeta amarilla, en una segunda parte marcada por la intensidad y la firmeza defensiva de ambos equipos.
Sin más cambios ni tiempo añadido, la colegiada decretó el final del encuentro con el 2-0 definitivo.
Las jugadoras tinerfeñas firmaron un partido de entrega en una visita exigente a uno de los rivales potentes del grupo, y seguirán trabajando con la vista puesta en la próxima jornada de la Primera Federación Iberdrola.
El próximo fin de semana, domingo a las 12.00 horas, el Europa visitará la Ciudad Deportiva de Tenerife.