Tres leyendas blanquiazules harán el saque de honor en el Costa Adeje Tenerife-Real Madrid

José Juan Gutiérrez, Javier López y José Antonio 'Tigre' Barrios serán protagonistas en el partidazo que disputan mañana las guerreras contra el conjunto merengue
José Juan Gutiérrez hará el saque de honor en compañía de Javier López y el 'Tigre' Barrios./DA
El partido que van a disputar mañana (16.30 horas/Atlántico Radio) Costa Adeje Tenerife y Real Madrid en el Estadio Heliodoro Rodríguez López contará en los prolegómenos con un entrañable acto que llevará a cabo el CD Tenerife Femenino, ya que tres leyendas vivientes del CD Tenerife, José Juan Gutiérrez, Javier López y José Antonio Tigre Barrios harán el saque de honor con la camiseta del CD Tenerife femenino homenajeando a la equipación blanquiazul que inspira su vestimenta.

Tres delanteros centros que marcaron una época en el CD Tenerife: José Juan inició su carrera como blanquiazul en la temporada 1960-61, Javier López en el curso 1962-63 y el Tigre Barrios en la campaña 66-67.

José Juan, que logró junto a sus compañeros, el histórico ascenso a Primera en la 60-61 jugó sus mejores años en la UD Las Palmas donde fue traspasado en compañía de Martín Marrero en la 65-66.

Por su parte, el guanchero Javier López destacó en la temporada 62-63, anotando ocho goles en trece partidos, hasta que una entrada brusca de un jugador del Cartagena puso fin a su temporada.

Por último, José Antonio Barrios antes de cumplir los 18 años ya había hecho media docena de tantos con el Tenerife. Fichó por el Barça (72-73) y un año después coincidió con Johan Cruyff (73-74) y con otro tinerfeño, Juanito El Vieja.

