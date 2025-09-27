Tres leyendas blanquiazules harán el saque de honor en el Costa Adeje Tenerife-Real Madrid

El partido que van a disputar mañana (16.30 horas/Atlántico Radio) Costa Adeje Tenerife y Real Madrid en el Estadio Heliodoro Rodríguez López contará en los prolegómenos con un entrañable acto que llevará a cabo el CD Tenerife Femenino, ya que tres leyendas vivientes del CD Tenerife, José Juan Gutiérrez, Javier López y José Antonio Tigre Barrios harán el saque de honor con la camiseta del CD Tenerife femenino homenajeando a la equipación blanquiazul que inspira su vestimenta.
Tres delanteros centros que marcaron una época en el CD Tenerife: José Juan inició su carrera como blanquiazul en la temporada 1960-61, Javier López en el curso 1962-63 y el Tigre Barrios en la campaña 66-67.
José Juan, que logró junto a sus compañeros, el histórico ascenso a Primera en la 60-61 jugó sus mejores años en la UD Las Palmas donde fue traspasado en compañía de Martín Marrero en la 65-66.
Por su parte, el guanchero Javier López destacó en la temporada 62-63, anotando ocho goles en trece partidos, hasta que una entrada brusca de un jugador del Cartagena puso fin a su temporada.
Por último, José Antonio Barrios antes de cumplir los 18 años ya había hecho media docena de tantos con el Tenerife. Fichó por el Barça (72-73) y un año después coincidió con Johan Cruyff (73-74) y con otro tinerfeño, Juanito El Vieja.