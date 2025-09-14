En estado crítico tras desplomarse en una guagua en Tenerife

Un hombre de 65 años se encuentra en estado crítico después de sufrir una parada cardiorrespiratoria en el interior de una guagua de transporte público que circulaba por la TF-1, a la altura del municipio de El Rosario, en sentido sur.
El incidente tuvo lugar sobre las 22:55 horas de este sábado, 13 de septiembre, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una llamada en la que se alertaba de que un pasajero había perdido el conocimiento dentro del vehículo.
El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia. A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) constató que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, mientras que el conductor de la guagua ya le estaba practicando maniobras de reanimación.
Los sanitarios continuaron con las maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar hasta conseguir recuperar el pulso del hombre.
Tras ser estabilizado, fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde ingresó en estado crítico.
En el dispositivo intervinieron dos ambulancias del SUC, una de soporte vital básico y otra medicalizada, así como efectivos de la Guardia Civil, que aseguraron la zona y colaboraron con los recursos desplazados.
Otro desvanecimiento en plena vía pública
También este sábado un hombre de 48 años también fue recuperado de una parada cardiorrespiratoria en la Avenida del Saladar, en Morro Jable (municipio de Pájara, Fuerteventura).
El 112 recibió la alerta de que el afectado se había desvanecido en la vía pública. Una coordinadora sanitaria del SUC, presente en la sala operativa, confirmó durante la llamada que se encontraba en parada cardiorrespiratoria y facilitó instrucciones para iniciar maniobras de reanimación.
Una ambulancia de soporte vital básico del SUC llegó al lugar y aplicó un desfibrilador semiautomático (DESA), logrando restablecer el pulso. Posteriormente, fue estabilizado y trasladado en ambulancia medicalizada hasta la helisuperficie de la zona, desde donde fue evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, en estado crítico.
En la asistencia participaron la Policía Local, Bomberos de Pájara y la Guardia Civil, además de los recursos del SUC.
Los desfibriladores semiautomáticos (DESA) con los que cuentan las ambulancias de soporte vital básico permiten analizar y restablecer el ritmo cardiaco en este tipo de emergencias, junto con la rápida actuación de los primeros intervinientes.