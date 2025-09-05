Anuncian cortes en la TF-1 desde este viernes

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha informado de que a partir de este viernes, 5 de septiembre, se producirán cortes nocturnos de tráfico en la autopista TF-1.
En concreto, se harán en el tramo comprendido entre los enlaces de Oroteanda y Las Chafiras, unas restricciones necesarias para ejecutar los trabajos de finalización de la obra del tercer carril entre San Isidro y Las Américas.
El tramo afectado soporta diariamente un volumen de circulación de unos 90.000 vehículos, al que se suma el tráfico de las carreteras secundarias TF-65, TF-652 y TF-655, así como la actividad del polígono industrial de Las Chafiras.
Por este motivo, las actuaciones se han programado en horario nocturno con el objetivo de reducir las afecciones al tráfico diurno.
Calendario de trabajos en la TF-1
Los trabajos pendientes incluyen la reposición del tronco de la TF-1 a su trazado definitivo, con operaciones de fresado, asfaltado, movimiento de barreras de hormigón, instalación de barreras bionda, ejecución de entronques y adecuación de la señalización, tanto vertical como horizontal.
Estas tareas se desarrollarán entre el 14 y el 21 de septiembre, comenzando en la calzada sentido Santa Cruz y continuando después en la calzada sentido Sur.
Paralelamente, entre el 5 y el 21 de septiembre, se llevará a cabo la colocación de cartelería de gran formato, pórticos, paneles y banderolas, además de la instalación de pretiles y barreras de seguridad, operaciones que requieren grúas y maquinaria pesada, con ocupación parcial de los carriles.
Finalmente, se completará la capa de rodadura en toda la obra y se procederá al pintado definitivo de los carriles y señalización, una actuación que se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 25 de octubre.
Recomendaciones
Desde la Dirección General de Infraestructura Viaria se solicita a los conductores que extremen las precauciones y respeten las señales de tráfico y las indicaciones del personal de obra durante la ejecución de los trabajos.