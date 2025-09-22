Ni Eslovenia ni Brasil: una de las cuevas más impactantes del mundo está en Canarias

Han pasado ya 15 años desde que la Cueva del Viento, ubicada en el municipio tinerfeño de Icod de los Vinos, abrió sus puertas a las visitas guiadas. Hoy en día, el itinerario habilitado permite adentrarse en unos 200 metros de la Galería Sobrado Superior, ofreciendo una experiencia única bajo tierra.
Según datos del Cabildo de Tenerife, en 2023 más de 24.000 personas recorrieron este enclave natural. En total, la cueva alcanza 18,5 kilómetros de longitud y se remonta a unos 27.000 años de antigüedad. A pesar de desarrollarse en un entorno carente de luz y sonido artificial, se ha consolidado como un punto imprescindible para el turismo en la Isla.
La visita dura aproximadamente dos horas y media y está guiada por intérpretes que trasladan al visitante a los orígenes del tubo volcánico, incluso recreando cómo habría sido su formación en plena erupción. El recorrido culmina con la observación de estructuras geomorfológicas únicas en Canarias.
Un tesoro natural y científico
La Cueva del Viento destaca por su singularidad: sus galerías se distribuyen en tres niveles superpuestos, con numerosas ramificaciones aún sin explorar. Dentro de ella se pueden observar estalactitas de lava, cascadas lávicas, terrazas laterales y lagos de lava, elementos que la convierten en un referente mundial.
Su valor no se limita a lo geológico. También constituye un enclave de gran interés ecológico, científico y arqueológico. Alberga especies exclusivas como la cucaracha sin ojos Loboptera subterranea y conserva restos de enterramientos guanches, además de fósiles de animales ya desaparecidos de Tenerife, como la hubara, la rata gigante o el lagarto gigante.
El tubo volcánico más largo de Europa
Situada en Icod de los Vinos, la Cueva del Viento es considerada el tubo volcánico más extenso de Europa y el quinto a nivel mundial. Se formó hace unos 27.000 años a partir de coladas del Pico Viejo, en las faldas del Teide. Su nombre hace referencia a las intensas corrientes de aire que circulan en su interior.
Información práctica
Las visitas deben reservarse con antelación a través de la web www.cuevadelviento.net
. El precio es de 20 euros para adultos y 8,50 euros para niños mayores de cinco años, con descuentos especiales para residentes canarios (10 y 5 euros, respectivamente).