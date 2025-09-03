David Bustamante actuará en Tenerife este septiembre: todo lo que necesitas saber

El cantante cántabro David Bustamante será uno de los artistas que actuarán en las Fiestas del Cristo de Tacoronte, con un concierto gratuito integrado en su Tour Inédito, previsto en la plaza del Cristo para el viernes 26, a partir de las 22.00 horas.
Esta es una de las novedades de este año a la que se suma la recuperación de la elección de la Reina de la Vendimia, gracias a la participación de nueve tacoronteras. La gala tendrá lugar el viernes 19, con el espectáculo La Mar y la participación de la Agrupación Folclórica Guarache y Los Sabandeños.
La organización anuncia también la activación del conjunto de concursos vinculados tradicionalmente a las fiestas: el XXIII Maratón Fotográfico y el XLII Concurso de Coplas Canarias y Romances Alhóndiga. A ellos se une este año el I Premio Carmen Castro de Pintura y Escultura Ciudad de Tacoronte.
Los detalles del programa festivo lo dieron ayer a conocer la alcaldesa, Sandra Izquierdo; la responsable de Fiestas y Participación Ciudadana, Noemí García; la concejala de Seguridad Ciudadana e Igualdad, Vanessa Luis-Ravelo, y el párroco del Santuario del Cristo, Elisuán Delgado. Durante el desarrollo del acto también se llevó a cabo el tradicional sorteo del orden de participación de las candidatas que este año optan a los títulos de Reina del Arte, Reina de la Vendimia, Princesa Infantil y Reina de los Mayores.
La oferta cultural y festiva se pondrá en marcha este viernes en el Auditorio Capitol con el estreno de la obra Libros Cruzados, de la compañía Delirium Teatro. La lectura del pregón, el domingo 7, a cargo de José Ángel Almenar Fuentes, dará paso al tradicional Taponazo de las fiestas, un concierto multitudinario que este año estará protagonizado por la cantante Soraya y figuras como Edwin Rivera, Victoria Escudero y Rafael Flores El Morocho, entre otras. Será el sábado 13, a partir de las 22.00 horas, con entrada libre.
La Fiesta del Arte y elección de la Reina de las Fiestas tendrá lugar el viernes 12 con las actuaciones de Priscila Estévez, Natalia y Blas Cantó, mientras que la Gala de los Mayores se desarrollará el domingo 14 con la compañía musical de Agustín Ramírez, del grupo Los Diablos, y Yamilei Cruz con el Mariachi Peleón. El espectáculo dedicado al público infantil llegará el miércoles 17, con la Gala Infantil de la Princesa 2025 y la participación de El Gran Show de Komba y el solista canario Mario Falero.
El día grande de las fiestas mayores se vivirá el domingo 28 de septiembre, con la tradicional apertura de puertas del Santuario del Cristo para acoger a todos los peregrinos llegados desde diferentes puntos de la Isla. Durante la mañana se pondrá en marcha la trigésima novena feria de artesanía y, al mediodía, la función religiosa y posterior salida del templo de la venerada imagen del Santísimo Cristo de los Dolores, acompañada por autoridades, hermandad y la banda de la Agrupación Musical Santa Cecilia. El programa festivo se prolongará hasta el día siguiente con un megafiestón para toda la familia.