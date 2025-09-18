Ecologistas de Tenerife, atónitos: denuncian que una de las mayores cadenas hoteleras negocia la explotación del hotel “ilegal” de La Tejita

La cadena hotelera Meliá negocia con la polémica constructora Viqueira SL la gestión del hotel que esta última está construyendo en primera línea de la playa de La Tejita, un
proyecto que ha levantado una fuerte oposición social desde su anuncio en 2015, según denuncian diversos colectivos ecologistas este jueves mediante un comunicado.
“El complejo se edifica sobre un valioso ecosistema dunar, uno de los pocos que perduran en Tenerife, lo que supone un grave impacto para este símbolo natural de la isla, que era hasta hace poco la última gran playa virgen del sur de Tenerife”, aseveran.
Entre los colectivos firmantes se encuentra la Fundación Telesforo Bravo y Juan Coello, Ben Magec, ATAN, ADNT, Salvar La Tejita y la Asociación Abeque. Recuerdan que “con 160.000 firmas en contra y más de 7 años de movilizaciones ciudadanas continuas contra esta obra, el Hotel de La Tejita es sobradamente conocido por estar rodeado de controversia y por el rechazo social que ha generado”.
Tanto es así –insisten–, “que este hotel junto a Cuna del Alma son los proyectos responsables de colmar el vaso de la paciencia de una sociedad que, desde entonces, abandera la lucha contra la masificación turística a nivel internacional”.
“¿Cómo es esto posible?”
Los mencionados colectivos ecologistas desvelan que saben “por diferentes fuentes que desde “hace unos meses la cadena hotelera Meliá está en negociaciones para gestionar este hotel aún en construcción”.
Aseguran que “la promotora urbanística Viqueira SL, que no tiene intenciones de explotar la actividad hotelera, hasta el día de hoy no ha conseguido convencer a ninguna cadena hotelera para que adquiera sus derechos. ¿Cómo es esto posible?”.
El polémico Hotel de La Tejita ha sufrido hasta cuatro órdenes de paralización de obras por parte de la administración por sus irregularidades con la Ley de Costas, pues invade un pasillo de dunas vital para la defensa del litoral.
“A día de hoy la licencia urbanística está recurrida en un contencioso administrativo, y el 30 % del proyecto hotelero está afectado por un deslinde que no permitiría la edificabilidad de cerca de 200 habitaciones. Ninguna cadena hotelera con un mínimo aprecio a su imagen negociaría gestionar este turbio negocio. Ante este panorama de gran inseguridad jurídica”, aseguran los colectivos firmantes.
Comprar los derechos de explotación de un hotel intervenido por la justicia “es una maniobra económicamente arriesgada ya que los colectivos que hemos luchado contra este hotel no encargamos, no solo de luchar por su demolición, sino también de recordar constantemente este movimiento de la cadena Meliá”, añaden.
Con todo, los citados colectivos exigen a Gabriel Escarrer, director de la cadena hotelera, que “rectifique y abandone toda intención de colaborar con la destrucción del castigado litoral de Tenerife, de acuerdo a su propia política de sostenibilidad.
De lo contrario, en este mismo momento empieza la campaña ciudadana más importante a la que se haya podido enfrentar una cadena hotelera en Canarias por su hipocresía ambiental”.
“Del mismo modo, exigimos a las administraciones responsables de paralizar este atentado urbanístico que intervengan de una vez por todas, paralicen las obras en su totalidad y se pongan de acuerdo para adquirir estos terrenos para que sean restaurados”, sentencia el comunicado.