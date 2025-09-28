Un dron obliga a desviar vuelos y causa retrasos en un aeropuerto de Canarias

Un dron avistado en las inmediaciones del aeropuerto de Fuerteventura obligó este domingo a aplicar medidas de seguridad. Los vuelos interinsulares con destino a la Isla se mantuvieron en tierra temporalmente, mientras las aeronaves que se aproximaban quedaron en espera.
El incidente fue comunicado a la Guardia Civil, según informó la cuenta especializada Controladores Aéreos en la red social X.
La situación afectó a varias operaciones. El vuelo procedente de Santiago comunicó que precisaba desviarse al aeropuerto de Lanzarote, después de realizar esperas en el espacio aéreo de Fuerteventura.
La tripulación fue posicionada para una aproximación directa a la pista 03. Mientras tanto, otro vuelo desde Gran Canaria permanecía en espera al sur de la Isla.
Poco después, otras dos tripulaciones optaron por desviarse al aeropuerto de Gran Canaria.
Ambas aeronaves habían permanecido en espera sobre Fuerteventura antes de tomar la decisión, siempre por la presencia del dron en las cercanías de la instalación aeroportuaria.