El CD Tenerife quiere pescar en el río revuelto del RM Castilla

El CD Tenerife afronta la quinta jornada en el grupo primero de Primera Federación, con la visita esta tarde, a partir de las 17.30 horas, al Real Madrid Castilla en el estadio Alfredo Di Stéfano. Se ven las caras dos equipos con trayectorias totalmente opuestas, ya que los blanquiazules lideran en solitario el grupo, están invictos e imbatidos. Triunfos ante Guadalajara (0-2), Mérida (3-0), Pontevedra (0-2) y Ourense (3-0).
Por contra, el filial madridista lleva un arranque de liga problemático, ya que de los cuatro partidos que ha disputado ha ganado uno y perdido tres. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, que arrancó la temporada con una prometedora victoria ante el Lugo (2-1), no ha logrado consolidar su rendimiento con tres derrotas consecutivas: Racing de Ferrol (0-1), Bilbao Athletic (1-0) y Osasuna Promesas (1-0).
Pese a estos condicionantes, el grupo de Álvaro Cervera no debe confiarse porque el Real Madrid Castilla cuenta con buenos jugadores en su plantilla y pueden despertar del letargo en cualquier momento. El filial merengue además no podrá contar con todo su plantel debido a las bajas de jugadores claves que han sido llamados por la selección española para disputar el Mundial Sub-20.
El técnico blanquiazul cuenta con dos bajas para el choque de esta tarde, como así confirmó en la conferencia de prensa ofrecida en la mañana del viernes en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez. El lateral zurdo valenciano Marc Mateu no termina de recuperarse de un esguince de tobillo que se produjo durante un entrenamiento, tras haber participado en el partido ante el Guadalajara de la primera jornada. Otra de las bajas confirmadas es la del delantero Mahamadou Balde por el fallecimiento de su padre, motivo por el que sus compañeros portarán una señal de luto en el encuentro de este sábado en Valdebebas.
El once más probable que salte al verde del Di Stéfano estará integrado por Dani Martín, bajo los palos. Con David Rodríguez y Ander Zoilo en los laterales; el eje central de la defensa es cosa de Álvaro González y de Landázuri. La sala de máquinas capitaneada por Aitor Sanz, restablecido de sus molestias abdominales, y Juanjo Sánchez. En banda derecha Alassan, en la izquierda Nacho Gil, y como puntas de lanzas, De Miguel y Enric Gallego.
El principal activo con el que cuenta el CD Tenerife es el de su enorme afición. Lejos de abandonar al equipo tras un traumático descenso tras completar una nefasta temporada, el representativo cuenta con cerca de 14.000 abonados y en los dos partidos que se han disputado en el Heliodoro Rodríguez López se ha superado con creces la cifra de los 10.000.
Ahora se espera un auténtico desembarco de aficionados blanquiazules que pueden ser alrededor de 2000 los que se congreguen en las gradas del Alfredo Di Stéfano, con los aficionados que se desplazan desde la isla y con la numerosa colonia de tinerfeños que residen en Madrid por estudios y trabajo.
Antecedentes
El Tenerife visita al filial al que más veces se midió (38), seguido por el FC Barcelona B (33) y el Atlético de Madrid B (26). El representativo ganó en cinco de sus últimas nueve visitas al Real Madrid Castilla.