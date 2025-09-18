El Centro de Control del Tráfico de Santa Cruz logra 4 millones para su puesta en marcha

El Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó ayer, en un pleno extraordinario, una modificación presupuestaria de 31,7 millones de euros para ejecutar diversos proyectos a lo largo del año, entre los que destaca la creación del Centro de Control de la Movilidad y el Tráfico de la ciudad, que irá ubicado en la nueva sede municipal de la calle General Antequera.
Esta modificación del gasto, que contó con el voto en contra de la oposición (PSOE y Vox), salió adelante tras desestimarse, asimismo, la única alegación presentada al expediente por parte de la asociación de vecinos Urban-El Perenquén, la cual consideraba inviable destinar casi 4 millones para la puesta en marcha del futuro centro de tráfico, que gestionará la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuando aún no se ha aprobado la ordenanza municipal, además de que su implantación está recurrida en los tribunales.
Por su parte, la portavoz socialista, Patricia Hernández, criticó que la alegación de El Perenquén “se haya desestimado en vez de inadmitido, pues al no haber ordenanza reguladora de la ZBE se podría haber esperado a dotar de presupuesto al futuro Centro de Control de la Movilidad”. Un apunte que también compartió el portavoz de Vox, Alejandro Gómez, quien cuestionó que “si finalmente no se aprueba la normativa municipal de la ZBE qué pasará con ese dinero”.
Al respecto, el alcalde, José Manuel Bermúdez, aseveró que “Santa Cruz necesita un Centro de Control moderno que monitorice el tráfico de la ciudad minuto a minuto y la gestión más eficaz de los semáforos o las emergencias, independientemente de que se implante o no la ZBE que, además, es una normativa legal a la que nos obliga el Estado”.
Mientras, el concejal de Hacienda, José Alberto Díaz-Estébanez, detalló que entre las actuaciones que implican la modificación de crédito también está la trasferencia a Viviendas Municipales para construir y gestionar aparcamientos, por 5,8 millones; el modificado del proyecto del parque Viera y Clavijo, por 2 millones; la urbanización de calles de Ciudad Jardín, en Santa María del Mar, por 2 millones; o las relativas a los convenios para construir el muelle de enlace Puerto-Ciudad, con 462.917 euros, o para impulsar el Santa Cruz-Verde, con 325.000 euros, entre otras acciones previstas.
En otro orden, el pleno aprobó por unanimidad la adhesión al convenio de cooperación con el Gobierno de Canarias para la prestación de un avanzado Servicio de Respuesta ante Incidentes de Ciberseguridad, iniciativa que blindará los sistemas de información municipales frente a las crecientes amenazas digitales, garantizando la protección de los datos y servicios públicos.
El regidor dijo que “con este convenio, sin coste adicional para las arcas municipales, aseguramos que Santa Cruz cuente con las mejores herramientas y el apoyo de expertos para proteger la información de los ciudadanos y la integridad de los servicios digitales”. Al respecto, la edil de Protección de Datos, Purificación Dávila, añadió que “este acuerdo nos permitirá estar a la vanguardia de la protección digital”.