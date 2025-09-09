El Cuponazo de la Once cae en Canarias: 80.000 euros

El Cuponazo de la ONCE ha repartido 80.000 euros en 2 cupones de 40.000 euros cada uno, en Las Palmas de Gran Canaria y en Telde.
Manuel Pérez, agente vendedor de la ONCE desde septiembre de 2017, ha sido el responsable de repartir 40.000 euros en un cupón vendido por TPV desde sus puntos de venta en Telde, concretamente en las Huesas (Cafetería Casa Alejandro) y en el Calero (Cafetería Yazmina).
Francisco José Flores, agente vendedor de la ONCE desde junio de 2019, también repartió otros 40.000 euros en un cupón vendido por TPV, en el Barrio de Triana, concretamente en la calle Triana, nº 1 y en la calle Muro, nº 1 (Cafetería Kojak) en Las Palmas de Gran Canaria.
El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Con el nuevo modelo de “por los lados puedes ser ganador” premios de entre 500 euros y el reintegro de tres euros.
Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.