El final de ‘Expediente Warren’ y ‘Romería’ abren un septiembre de cine

Para comenzar nuevo mes, las salas proponen desde otro emocionante capítulo de la saga The Conjuring, al nuevo trabajo de Carla Simón, Romería; el thriller Acosada, la conmovedora comedia Lo que aprendí de mi pingüino, rodada en Canarias, y otras propuestas, como 13 días, 13 noches, April y El talento.
Para los amantes del cine de terror, llega a los cines la novena entrega del universo cinematográfico de Expediente Warren, que ha recaudado más de 2.000 millones de dólares. Basada en hechos reales, está dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson dando vida a los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. En El último rito, la pareja pondrá a prueba su fe, su valentía y sus habilidades para enfrentarse a criaturas sobrenaturales que ponen en peligro a una familia.
Se estrena Romería, el tercer largometraje de Carla Simón, tras su presentación en sección oficial del Festival de Cine de Cannes. Un viaje personal a la memoria de sus padres, que pone cierre a la trilogía que completan Alcarràs y Verano 1993, en la que la cineasta esboza su propio relato familiar. Protagonizada por la debutante Llúcia García Torras, junto a Mitch y Tristán Ulloa, es la historia de Marina, quien viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico. Romería llega a los cines tras convertirse en uno de los tres filmes preseleccionados por los miembros de la Academia de Cine para representar a España en la 98 edición de los Premios Oscar, en la categoría de Mejor Película Internacional.
Omar Sy, Vanessa Paradis, Elodie Bouchez y José García protagonizan Acosada, dirigida por Anne Le Ny, un thriller psicológico sobre los límites difusos entre el amor, la sospecha y la venganza. Ambientada en un pequeño pueblo de la Bretaña francesa, es la historia de Julien y Marie, una pareja sólida que forma una familia feliz, hasta el día en que Anaëlle, la ex de Julien, vuele a ponerse en contacto con él. Cegada por los celos, Marie inicia un romance con Thomas, su nuevo jefe, que le conducirá a una peligrosa espiral que amenaza algo más que su matrimonio.
Rodada en Canarias
Además, se estrena la emotiva comedia Lo que aprendí de mi pingüino, una coproducción hispano británica a cargo de 42 y Nostromo Pictures, rodada en Cataluña y Gran Canaria. Dirigida por el responsable de Full Monty, Peter Cattaneo, está basada en el best seller internacional de Tom Mitchell, a su vez inspirado en sus propias memorias. Está protagonizada por Steve Coogan y Jonathan Pryce, para contar una increíble historia de amistad alrededor de un joven profesor británico que en 1976 se traslada a Argentina en busca de aventuras.
También basada en hechos reales, aterriza el filme 13 días, 13 noches, para contar con acción y tensión una huida desesperada, con una cuenta atrás implacable, en una ciudad al límite. Una historia real, ambientada en Kabul en agosto de 2021 cuando las tropas estadounidenses se preparan para abandonar el país, y los talibanes asaltan la capital y toman el poder, que sirvió de base para el libro homónimo escrito por el comandante Mohamed Bida, que ahora se convierte en película bajo la dirección de Martin Bourboulon.
Cabe también señalar el debut en cines este mismo viernes de otras dos producciones. De un lado, April, la aplaudida segunda película de la directora Dea Kulumbegashvili tras Begginning (Concha de Oro en el Festival de San Sebastián 2020), un drama estremecedor sobre una ginecóloga obstetra en Georgia.
Por otra parte, se estrena El talento, con Ester Expósito y Pedro Casablanc y dirigida por Polo Menárguez. Fernando León de Aranoa firma junto al director el guion que adapta la novela de Arthur Schnitzler La señorita Else, publicada en 1924. Cuenta la historia de una prometedora estudiante de violonchelo que disfruta de la exclusiva fiesta de cumpleaños de una amiga, un escaparate de la alta sociedad, cuando recibe una inesperada llamada de su madre que la obligará a elegir entre el futuro de su familia y su dignidad.