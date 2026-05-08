Akira Pantsu participa en la III Feria del Manga y el Tebeo que se celebra en La Laguna

Akira Pantsu, autor de manga español emergente de ascendencia nipona y uno de los primeros historietistas en colaborar en la revista Planeta Manga, es el gran invitado de la III Feria Internacional del Manga y el Tebeo de La Laguna. Desde este jueves y hasta el domingo, varios espacios del casco histórico de la ciudad, como la plaza del Adelantado (donde habrá un escenario y un artist alley), la Casa Anchieta y la Casa de los Capitanes Generales albergan la cita.
Estos dos últimos espacios acogen exposiciones que pueden visitarse de forma gratuita, pero será la Casa de los Capitanes la sede de charlas y conferencias. Allí la organización ha programado una entrevista con Akira Pantsu, que tendrá lugar mañana sábado (18.30 horas). La intervención del autor será moderada por la periodista Águeda Ruiz de la Fuente, que también es la propietaria de la librería lagunera El árbol blanco. Asimismo, Pantsu tendrá un puesto en el artist alley de La Laguna es Cómic, que permanecerá abierto hasta el domingo y contará con más de 60 artistas. La programación de la feria puede consultarse en la web www.fundacioncinemascomics.com.
LA TRAYECTORIA
Tras ganar el primer el primer premio del concurso de cómic de la Escuela Superior de Dibujo Profesional de Madrid, Pantsu se unió al proyecto Planeta Manga en 2019. Ahí publicó la miniserie Midoriboshi y su secuela, Midoriboshi: El Diario de Kiku. Estas dos historias fueron recopiladas en un tomo titulado Vínculos (que giran y se retuercen, pero nunca desaparecen), que incluyó material extra, páginas a color y una historia nueva titulada Life-+Death, mucho más oscura.
Su obra destaca por la mezcla entre lo onírico y lo real y por la presencia frecuente de personajes LGTBIQ+. En Midoriboshi, esas características narrativas fueron aparejadas a una historia tierna, sin embargo, el mangaka también ha mostrado interés en realizar obras más dramáticas. Ejemplo de ello es la propia Life -+Death, en la que se habla del suicidio, o Nemui Tenshi, su más reciente trabajo.
Este manga fue galardonado en 2025 con el Premio al esfuerzo entregado mensualmente por la revista japonesa Morning. La obra explora la subcultura nipona a través de los ojos de una joven prostituta y un ángel. Aunque se publicó originalmente para el mercado japonés, Nemui Tenshi ha sido traducido al español y al inglés y distribuido por su autor en formato físico y digital a través de su cuenta de Ko-fi.