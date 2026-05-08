Anabel Alonso trae el 18 de junio ‘La mujer rota’ a los Veranos del Taoro

El Festival Veranos del Taoro, en Puerto de la Cruz, calienta motores para la que promete ser una de sus ediciones más ambiciosas. En su programación figura la llegada de Anabel Alonso el 18 de junio (22.00 horas) al Espacio Laurel de Indias. La actriz, en uno de los desafíos más aplaudidos de su carrera, se pondrá en la piel de la protagonista de La mujer rota, basada en la obra de Simone de Beauvoir, que muestra el colapso de una vida en apariencia perfecta.
La pieza sitúa al espectador frente a un espejo de una actualidad sobrecogedora sobre la salud mental, la dependencia emocional y la invisibilidad de la mujer a partir de cierta edad.
La programación al completo, así como la adquisición de entradas, se puede consultar en la web del festival, www.veranosdeltaoro.com.