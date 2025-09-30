El Tranvía de Tenerife suspende la circulación por el atropello mortal

Metrotenerife ha suspendido la circulación del Tranvía desde las 10:45 horas de este martes a causa de un atropello mortal, quedando fuera de servicio las paradas de Puente Zurita, Cruz del Señor y Conservatorio.
Se mantiene el servicio entre las paradas de Trinidad-Chimisay y La Paz-Intercambiador, según informa en redes sociales.
El accidente, que ha tenido lugar en la Avenida Islas Canarias, entre las paradas Puente Zurita y Cruz del Señor, ha obligado a cortar el tráfico, por lo que también afecta a la circulación de guaguas por la zona.
Efectivos de Bomberos de Tenerife se han trasladado hasta lugar ante la necesidad de levantar el tranvía para extracción.