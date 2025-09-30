Muere una mujer atropellada por el Tranvía de Tenerife

Una joven de 22 años ha fallecido este martes tras ser atropellada accidentalmente por el Tranvía de Tenerife y quedar atrapada bajo el vehículo, según ha confirmado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (CECOES) 112 Canarias a este medio.
El accidente ha tenido lugar poco después de las 10:00 horas en la Avenida Islas Canarias, entre las paradas de Puente Zurita y Cruz del Señor, en sentido Santa Cruz.
Hasta el lugar se han desplazado de inmediato la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, Policía Nacional y dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario.
El personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento al presentar lesiones incompatibles con la vida.
Asimismo, en el lugar trabajan efectivos de Bomberos de Tenerife para liberar el cuerpo de la víctima, que quedó atropado debajo del vehículo.
La Policía Local se ha hecho cargo de la instrucción e investiga los hechos-
Tráfico cortado
Metrotenerife ha informado a través de sus redes sociales de que las paradas de Puente Zurita, Cruz del Señor y Conservatorio se encuentran desde las 10:30 horas fuera de servicio a causa del accidente mortal.
Desde las 10:45 horas, circula solo entre las paradas de Trinidad-Chimisay y La Paz-Intercambiador.
Asimismo, se ha cortado el tráfico en la zona, por lo que también afecta al paso de las guaguas.