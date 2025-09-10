La Justicia lo confirma: la Esclavitud del Cristo de La Laguna tiene un mes de plazo para admitir a las mujeres

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha dado un mes de plazo a la Esclavitud del Cristo de La Laguna y a la Diócesis de Tenerife para que permitan la incorporación de mujeres en esta hermandad. De este modo, se pone punto y final a un proceso que se ha prolongado durante años en los juzgados, pero que comenzó, a modo de protesta, desde hace dos décadas.
La medida llega tras la solicitud de ejecución de sentencia presentada por María Teresita Laborda, quien durante años ha defendido su derecho a integrarse en la cofradía. En el decreto, fechado el 9 de septiembre, el Juzgado advierte al Obispado y a la Esclavitud de que, en caso de incumplimiento, se impondrán multas coercitivas cuya cuantía se fijará posteriormente. El auto también abre la posibilidad de interponer recurso de revisión en un plazo de cinco días. Laborda comenzó este proceso en 2018.
Este conflicto judicial tiene un largo recorrido. En noviembre de 2024, el Tribunal Constitucional (TC) reconoció expresamente el derecho de las mujeres a formar parte de la hermandad. Según recogía entonces la nota del TC, la demandante había pedido su admisión en la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, fundada en el siglo XVII como una asociación de “caballeros” y que seguía manteniendo en sus estatutos, en el artículo 1, esa restricción de género.
Antes de esa resolución del Constitucional, la demandante había obtenido respaldo en instancias previas: tanto el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa Cruz de Tenerife como la Audiencia Provincial habían dictado sentencias favorables a su ingreso. Sin embargo, el asunto dio un giro en el Tribunal Supremo, que consideró que no se vulneraban los derechos fundamentales de la recurrente, al entender que, al tratarse de una hermandad con fines religiosos, no ejercía un papel dominante en los ámbitos económico, laboral o profesional.
Finalmente, el TC corrigió al Supremo al concluir que esa interpretación resultaba contraria al derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de género, así como al derecho de asociación.
Luis Yeray Gutiérrez: “Es una satisfacción”
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, reconoció su “satisfacción” al recibir la noticia: “Viene a ratificar lo que ya dictaminó el Tribunal Constitucional en noviembre de 2024. La Esclavitud es una institución muy querida por los laguneros y las laguneras y entendemos que vetar el acceso a las mujeres es una situación anómala que no tiene cabida en pleno siglo XXI y que debe ser corregida. Confío en que pronto podamos ver a las mujeres que lo deseen como miembros de pleno derecho de la Esclavitud y desfilar junto a la venerada imagen del Cristo de La Laguna”””.