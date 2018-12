Demandan a la Esclavitud del Cristo por no admitir a mujeres

Después de años de espera, de recogida de firmas y de muchos silencios, la incorporación de la mujer a la Hermandad de la Pontificia, Real Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, ha terminado en los tribunales. Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, Teresa Laborda, una de las mujeres que ha venido solicitando su integración en la Hermandad, ha presentado una demanda por vulneración de derechos fundamentales. La citada acción también se presentó contra el Obispado de Tenerife, por amparar la situación que esta mujer considera, conculca sus derechos fundamentales. La demanda contra ambas entidades se hace por vulneración de derechos fundamentales y libertadas públicas, vulneración del derecho de igualdad y no discriminación por razón de sexo y vulneración del derecho de asociaciones.

La presentación de esta petición en el juzgado de primera instancia se realiza ahora porque, tras 20 años demandando la inclusión de féminas en la Hermandad, se ha decidido no esperar más, máxime cuando, aseguran fuentes próximas a la demandante, la Esclavitud ni siquiera se ha dignado a responder a las solicitudes presentadas. La mismas fuentes explican que la denuncia se hace extensiva al Obispado porque es la entidad que ampara los estatutos de la hermandad que, según defienden, vulneran los derechos de igualdad, concretamente el artículo 14 de la Constitución, por lo que, el Obispado también incumple al dar su visto bueno.

Esclavitud

El Esclavo Mayor de la Esclavitud del Cristo, Francisco José Doblas, mostró ayer su sorpresa y extrañeza por esta demanda de la que dijo no tener constancia oficial. Doblas afirmó no comprender este paso justo cuando, mañana, “por primera vez en 400 años, vamos a abordar el acceso de la mujer a la hermandad”. El Esclavo Mayor afirmó que “la inclusión de la mujer en la hermandad es algo que no tiene marcha atrás y por eso la Junta General de mañana abordará la creación de una comisión para estudiar los pasos de su incorporación”.

Doblas quiso poner en valor el paso tan importante que es para la Hermandad del Cristo atender esta demanda, que, por otra parte, admitió, le ha supuesto algún que otro contratiempo y desgaste personal.